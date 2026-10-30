Основну теорію походження життя на Землі поставили під сумнів: що з нею не так

Ідея космічного походження складників життя на Землі існує вже понад століття і завжди вважалася чи не основною складовою загальної теорії зародження життя на планеті. На її користь свідчить виявлення органічних молекул у кометах. Теоретично такі небесні тіла могли б доставляти на планети речовини, необхідні для формування перших біологічних структур.

Та гіпотеза про те, що інгредієнти для виникнення життя потрапили на Землю з космосу разом із кометами, значно менш імовірна, ніж вважалося до сьогодні. До такого висновку дійшли дослідники з Кембриджського університету, які змоделювали умови "бомбардування" ранньої Землі кометами.

Важливі ціаніди

Життя на Землю занесене кометами. Джерело: ілюстративне зображення ВВС

У новому дослідженні науковці зосередилися на HCN. Ціанистий водень, або синильна кислота – сполука, яка бере участь у синтезі важливих складників життя, зокрема ліпідів, цукрів, нуклеооснов і нуклеотидів. Це одна з небагатьох відомих так званих вихідних речовин, виявлених у кометах Сонячної системи в кількостях, потенційно важливих для пребіотичної хімії.

Дослідники провели 100 тисяч симуляцій раннього кометного "бомбардування" Землі. У 54% сценаріїв зіткнень вони не доставляли на планету хоч будь-якої кількості ціанистого водню. Основними перешкодами були руйнування комет в атмосфері, та втрата хімічних речовин через нагрівання під час удару.

Лише у 46% сценаріях комети могли доставити якусь незначну кількість цієї речовини в океан, де б сполука могла розчинитися й розбавитися.

Ба більше – якби так воно і відбувалося, і зі ста тисяч комет, що колись врізалися у Землю, всі були з HCN "на борту" (а це вкрай мало можливо), і всі 46% дісталися саме до океану, навіть за всіх цих умов отримана у воді концентрація ціанистого водню досягла б лише 0,75 мікромолів на літр. А це десь у 13 тисяч разів нижче порогу, необхідного для запуску утворення ключових життєдайних сполук.

Романтична ідея

Життя на Землю занесене кометами. Джерело: ілюстративне зображення ВВС

За словами астронома Річарда Енслоу з Кембриджського університету, результати його дослідження все ж таки не виключають такого сценарію повністю, але вказують на його виняткову рідкісність.

"Історично вчені вважали, що комети були важливими для зародження життя на Землі, оскільки вони несли молекули, що містять вуглець та азот, і ці гігантські "космічні сніжки", кинуті в Землю, приносили всі молекули, необхідні планеті для зародження життя. Це дещо романтична ідея, але наші результати показують, що вона дуже малоймовірна", – сказав він.

Водночас, за словами вченого, Марс є значно перспективнішим місцем для подібного механизму. Його розріджена атмосфера та нижчі швидкості зіткнень сприяли більш ніж у п’ять разів більшій кількості успішних доставок необхідних сполук на поверхню планети. А на Венері навпаки – щільна атмосфера могла руйнувати більшість комет ще до досягнення поверхні.

До речі, тривалий час вважалося, що все різноманіття біологічних видів на Землі походить від одного-єдиного спільного предка, який зумів повністю сформувати свій метаболізм. Та як повідомляв OBOZ.UA, нове фундаментальне дослідження німецьких науковців з Університету Генріха Гейне в Дюссельдорфі, руйнує цей традиційний уявний порядок.