Мамонта хочуть відродити за допомогою ШІ: яка проблема постала перед вченими

У 2021 році новостворена компанія Colossal Biosciences із Далласа (штат Техас, США) оголосила про плани використати сучасні технології редагування генів та ДНК, отриману з решток мамонта, аби відродити цю вимерлу тварину. Сурогатною матірʼю вже 2027 року мала стати слониха, однак нині графік змістився й повернення на Землю шерстистого мамонта займе більше часу, ніж очікувалося.

Про це генеральний директор Colossal Biosciences Бен Ламм сказав в інтервʼю TIME. Компанія використовує штучний інтелект та технологію редагування генів CRISPR у всіх своїх проєктах.

У випадку з мамонтом робота з редагування генів виявилася складнішою, ніж аналогічна з гігантським вовком, якого вчені повернули до життя у 2025 році.

Спочатку компанія вважала, що для перетворення ядра слона на ядро мамонта, з якого згодом мав би розвинутися ембріон мамонта, достатньо буде редагування лише близько 60 генів. Зараз же вони вважають, що для цього знадобиться редагування понад 150 генів.

У ході досліджень було отримано інформацію про генетичний код слонів і мамонтів, зокрема виявлено гени, що визначають розмір вух і хвостів мамонта. Також Colossal Biosciences успішно виростила сім’ю з 38 шерстистих мишей, яких було створено з використанням генетичного коду мамонта, що відповідає за кудлату шерсть.

Компанія виростила мишей із... Джерело: Colossal Biosciences Розгорнути

"За останній рік компанія Colossal дізналася про геноми мамонта та слона набагато більше, ніж було відомо раніше, що не тільки підвищило шанси на відродження мамонта, а й дозволило розширити знання в галузі генетики, які одного дня можуть мати позитивний вплив на людей – зокрема, потенційно підвищити стійкість до раку", – сказано в статті.

У 2024 році у Colossal Biosciences прогнозували, що вже через чотири роки вони будуть вигодовувати дитинчат мамонта у своїх лабораторіях. Але тепер цей прогноз зсувається на кілька років.

"Ми вважаємо, що це відбудеться на початку 2030-х років. Точної дати у нас немає. Не 2036 рік, але й не 2030 рік", – сказав Ламм.

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний лютововк з "Гри престолів", увічнений на гербі дому Старків, знову ходить по Землі та навіть по-справжньому виє після того, як щез близько 13 тисяч років тому. Компанія генної інженерії Colossal Biosciences оголосила про народження трьох вовків з генами вимерлого виду. Це перший успішний випадок застосування технології так званого "де-вимирання" в межах ссавців.