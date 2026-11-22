Ланцюжок з чистого золота і не лише: студентки-першокурсниці розкопали скарби віком 2000 років. Фото

Група студентів-істориків в Британії під час своїх перших археологічних розкопок несподівано знайшла скарби римських часів, віком у 2000 років і навіть більше. Зокрема, одна зі студенток знайшов частину золотого ланцюжка в такому чудовому стані, що його "можна носити навіть сьогодні". Також серед несподіваних знахідок – чудово вирізьблена інталія з сердоліку, кілька свинцевих сторінок "з загадковими написами", вишукано оздоблений римський військовий інвентар тощо.

Як розповіли в Ньюкаслському університеті, знахідки зробили дві групи першокурсників-істориків, які під час практики два тижні провели на розкопках в Редсдейлі. Це відома історикам долина на півночі Англії, поблизу всесвітньо відомого Адріанового валу.

Несподівані знахідки

Редсдейл історики називають "ключовим районом Римської Британії". Тим не менш, науковці не сподівалися на якісь відкриття та знахідки скарбів. Справа у тому, розкопки в Редсдейлі дослідники та археологи Ньюкаслського університету ведуть з початку 1990-х років і історики припускали, що більшість цінних знахідок там вже було зроблено раніше.

Зокрема, скарби та великі за об’ємами та значенням знахідки в Редсдейлі знаходили під час розкопок в 1992, 1998 і 2010 роках. Цьогорічні розкопки, що відбулися влітку 2026 року, проводили 52 студенти-першокурсники.

Вважалося, що це буде доволі рутинна практика. Студентам довірили розкоп залишків будівлі.

"Ці знахідки захоплюють не лише своєю якістю, а й історіями, які вони розповідають. Золотий ланцюжок, дорогоцінний камінь-печатка, кераміка, декорована брошка тощо, – вони висвітлюють життя людей і суспільства два тисячоліття тому. У поєднанні з будівлями та промисловими об'єктами, які розкопує команда, вони також допомагають нам зрозуміти, як функціонував фронтир і як взаємодіяли римські та корінні громади", – каже Річард Карлтон, очільник зазначеної групи студентів на розкопках.

Не очікувала знайти щось подібне

Еліз Заллу. Джерело: Newcastle University

В університеті фахівців більш за все вразила знахідка студентки Еліз Заллу. Дівчина знайшла фрагмент римського золотого ланцюжка – і це сталося вже в перший день розкопок.

Як кажуть фахівці, таке трапляється, але вкрай рідко. Загалом будь-яким знахідкам передують у кращому випадку тижні, а зазвичай місяці й навіть роки кропіткої роботи. Власне саме витримці у роботі і вчать майбутніх істориків на їх перших практиках.

Знайдений ланцюжок. Джерело: Newcastle University

Крихкий золотий ланцюжок має приблизно 7 см завдовжки і залишився в такому чудовому стані, що, якби він був цілим, його можна було б носити й сьогодні.

"Знахідка золотого ланцюжка була справді сюрреалістичною, особливо враховуючи, що це був перший день моїх перших в житті розкопок. Та я взагалі не очікувала знайти щось подібне протягом усієї своєї кар'єри, тому це точно стало сюрпризом", – розповідає Еліз Заллу.

Ланцюжок виготовлено за технологією "петля в петлю", що є відмінною рисою високоякісного римського ювелірного мистецтва. Такі ланцюжки вважаються римськими військовими амулетами або спеціалізованими прикрасами того часу, що належали виключно високопоставленим офіцерам.

Загадкові сторінки

Свинцевий папір римлян. Джерело: Newcastle University

Відзначилася і студентка Шеннон Вуд, яка знайшла… шматок свинцю. Це також сталося у перший же день робот на розкопках.

На повірку шмат виявився кількома зім’ятими свинцевими сторінками з написами на них латиною. Окрім написів там є й комерційна печатка.

Археологи вважають, що це якийсь документ, найімовірніше, пов'язаний з торгівлею, оподаткуванням, власністю або переміщенням товарів через римську військову мережу постачання.

Хоча це може бути і просто листом, не виключають дослідники. Ба більше, це може бути навіть прокляттям. По всій римській імперії люди "писали" (а насправді – видряпували) молитви, скарги, прохання, а іноді й навіть прокляття на тонких листах свинцю, перш ніж складати їх та класти у священні місця.

Одяг кавалериста

Кавалерійська підвіска. Джерело: Newcastle University

Частини "високостатусного кавалерійського одягу" було знайдено на другий день робот. Їх знайшла студентка Меган Поттер. Знайдений римський військовий інвентар добре зберігся завдяки позолоті.

Зокрема, дівчина знайшла кавалерійську підвіску. Це декоративне бронзове кріплення, яке колись кріпилося або до військового пояса, або до кінської збруї, або до нижньої частини піхов для меча. Артефакт має суто декоративні функції – таким чином, можна бути впевненим, що він належав не просто римському кавалеристу, а комусь з офіцерів.

Інталія з Юпітером

Інталія з сердоліку. Джерело: Newcastle University

Чудово вирізьблену інталію з сердоліку знайшли студентки Мейзі Вотмоу та Зої Юїлл.

Інталії – це гравійовані дорогоцінні камені, встановлені в кільця. Людьми того часу вони використовувалися як особисті печатки. Різьблені поверхні втискали в теплий віск для підтвердження автентичності документів та ідентифікації їхніх власників.

Знахідка Мейзі та Зої зроблена з полірованого помаранчевого сердоліку та зображує Юпітера, царя римських богів. Божество зображено зі скіпетром та мініатюрною фігуркою Перемоги, а біля його ніг сидить орел.

Як верховний бог Римської імперії, Юпітер символізував військову владу, імператорську могутність та божественний захист. Його зображення було популярним серед солдатів, адміністраторів та заможних цивільних осіб по всій імперії.

Інші знахідки

Фрагмент чаші з ім'ям Мартінус. Джерело: Newcastle University

Загалом цього року першокурсникам пощастило знайти "широкий спектр римських артефактів", включаючи монети, наконечники списів, аксесуари для одягу, та "кераміку з численними прикладами римських графіті", видряпаними на гончарних посудинах.

Наприклад, частина чаші, яку фахівці віднесли до самоської кераміки. На чаші подряпано ім'я Мартінус. Що показово – на кількох інших фрагментах кераміки, знайдених цього сезону, також було це ім'я.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше археологи виявили на невеликому японському острові залишки восьмикутної споруди, яка могла бути частиною буддійської пагоди або іншої релігійної будівлі. Знахідка датується приблизно XII століттям і свідчить про можливий вплив китайських архітектурних традицій на Японію.