Чим більше – тим краще: вчені з'ясували, як наявність котів пов'язана зі щастям населення

Науковці виявили позитивний зв’язок між кількістю котів на 10 тисяч жителів та рівнем національного щастя. Водночас поширеність гострої форми інфікування Toxoplasma gondii, яку визначали за антитілами IgM, була пов’язана з нижчими показниками щастя.

Результати дослідження опубліковано 30 вересня 2026 року в журналі PLOS One. Дослідження провели науковці з Мексики, Фінляндії, Латвії та США. Вони порівняли показники щастя, щільність котів, ВВП на душу населення, рівень доходів, витрати на охорону здоров’я та поширеність антитіл до Toxoplasma gondii.

Зв’язок із достатком

Як показав аналіз, багатші країни загалом мали вищі показники щастя, більші витрати на медицину та більшу кількість котів у розрахунку на населення. Кількість котів також була тісно пов’язана з рівнем доходів та ВВП.

Водночас дослідники отримали несподіваний результат щодо токсоплазмозу. У країнах, де котів було більше, поширеність антитіл IgG до Toxoplasma gondii була нижчою, хоча цей зв’язок виявився слабшим і статистично незначущим.

Науковці припускають, що в заможніших країнах котів частіше утримують у приміщенні, годують готовими кормами та регулярно показують ветеринарам. Це може зменшувати можливості для зараження паразитом. Однак автори наголошують, що характер дослідження не дозволяє встановити причину таких взаємозв’язків.

Що показали дані

Для оцінки щастя дослідники використали дані рейтингу за 2025 рік, який базувався на середніх показниках за 2022–2024 роки. У ньому враховували, зокрема, ВВП на душу населення, соціальну підтримку, очікувану тривалість здорового життя, свободу вибору, щедрість населення та сприйняття корупції.

Україна в цьому рейтингу мала показник 4,87 бала за наведеними в дослідженні даними, тоді як середньосвітовий показник становив 5,57.

У кореляційному аналізі національне щастя мало позитивний зв’язок із кількістю котів, ВВП, рівнем доходів і витратами на охорону здоров’я. Натомість показники IgM та IgG до Toxoplasma gondii були пов’язані зі зниженням рівня щастя.

Окремо науковці зазначили, що дані про токсоплазмоз отримували переважно за показниками серед вагітних жінок. Тому вони можуть не повністю відображати поширеність інфекції серед усього населення.

Автори також наголосили на обмеженнях роботи. Дослідження мало кореляційний характер і не дозволяє робити висновки про причинно-наслідковий зв’язок між кількістю котів, токсоплазмозом і щастям людей.

У попередніх дослідженнях, які згадують автори, власників котів і собак також пов’язували з кращим збереженням когнітивних здібностей із віком. Водночас власники собак у таких роботах відрізнялися від власників котів за деякими психологічними характеристиками.

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