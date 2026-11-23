Чому птахи повертаються з теплих країв, а не залишаються на півдні на весь рік: пояснення

Щороку понад 200 видів перелітних птахів, які мешкають в Україні, вирушають на зимівлю до тепліших регіонів. Лелеки, ластівки, шпаки, журавлі та солов'ї можуть долати тисячі кілометрів, щоб пережити холодний період. Однак південні краї для них – лише тимчасове місце зимівлі, адже навесні пернаті повертаються на батьківщину.

Головна причина такої поведінки – конкуренція за їжу та місця для розмноження. У тропічних країнах уже мешкає багато осілих видів, тому прибулим птахам довелося б конкурувати з місцевими мешканцями за територію та ресурси.

Боротьба за територію

У південних країнах перелітним птахам складніше знайти вільні місця для гніздування. Там вони стикаються із сотнями місцевих видів, які вже пристосувалися до умов навколишнього середовища.

Через це мігрантам може не вистачати корму та безпечних місць для облаштування гнізд. Навесні в Україні конкуренція за територію менша, тому тут у них більше можливостей для успішного розмноження.

Ще один чинник – природні вороги. У тропічних регіонах мешкає більше хижаків, які можуть розоряти гнізда. Натомість українські зими не переживають деякі потенційні конкуренти та хижаки, зокрема частина плазунів.

Довший світловий день

Важливу роль відіграють також особливості клімату. Близько до екватора тривалість дня та ночі протягом року майже не змінюється і становить приблизно 12 годин.

В Україні ситуація інша. Влітку світловий день може тривати близько 16 годин. Це дає птахам більше часу для пошуку їжі та вигодовування пташенят.

Крім того, помірний клімат забезпечує сезонне збільшення кількості рослинності та комах. У теплий період в Україні відбувається своєрідний сплеск біомаси, завдяки якому пернаті можуть знаходити більше поживного корму.

Умови для потомства

Саме можливість успішно виростити пташенят стає однією з головних причин весняного повернення. У період активного росту молодняку батькам потрібна велика кількість їжі, зокрема білкового корму.

В українських умовах літній сезон забезпечує сприятливе поєднання тривалого світлового дня, доступності комах та інших кормових ресурсів. Тому навіть тривалий переліт не стає перешкодою для повернення до місць розмноження.

Водночас не всі птахи обов'язково повертаються навесні. Деякі особини, особливо молоді або літні, можуть залишитися в регіонах зимівлі. Це може бути пов'язано зі станом здоров'я або відсутністю потреби виводити потомство.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як орнітолог пояснив, чому перші лелеки вже почали відлітати з України.