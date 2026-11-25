Біля озера в Македонії археологи знайшли бронзовий меч і бойові сокири, які пролежали там 3500 років. Фото

У Північній Македонії проводять археологічні розкопки на березі озера Дойран – під час робіт там було виявлено бронзовий меч мікенського типу віком приблизно 3500 років, а також бойові сокири та інші важливі знахідки, пов’язані з виробництвом металу. Їх знайшли на території доісторичного поселення Мрдая.

Про це пише Arkeonews. Археологи також виявили залишки будинків, збудованих на дерев’яних платформах. В одному із них були знайдені ливарні форми, що свідчать про виробництво бронзових інструментів.

Водночас наявність зброї на території поселення порушило нові питання щодо можливого конфлікту, який міг відбутися тут у період бронзової доби.

Бронзовий меч мікенського типу. Джерело: Arkeonews/Zoran Rujak

За словами керівника розкопок, археолога Зорана Руяка, знахідки свідчать про те, що мешканці Мрдаї не лише займалися рибальством та повсякденним господарством, а й застосовували передові техніки металообробки та підтримували культурні зв’язки, що простягалися від Єгейського моря до Карпат.

Що знайшли археологи

Протягом двох місяців 2026-го року невелика група археологів дослідила ділянку площею приблизно 350 квадратних метрів. На березі озера вони виявили залишки щонайменше трьох доісторичних будинків, які були з'єднані між собою дерев'яними мостами.

Археологи ідентифікували одну з будівель як будинок фахівця з обробки металу. Усередині та навколо будинку було знайдено бронзові інструменти, предмети, пов’язані з виробництвом металу, а також форми, що використовувалися для лиття двосічних бронзових сокир.

Ці форми свідчать про те, що мешканці поселення не лише отримували металеві вироби із зовнішніх джерел, а й самостійно застосовували складні техніки лиття. Руяк вважає, що людина, яка мешкала в цьому будинку, могла займати привілейоване становище в громаді завдяки цим спеціалізованим навичкам.

Серед найяскравіших знахідок розкопок – бронзова зброя, розкидана поблизу будинку коваля. Найважливішим екземпляром із них є довгий, тонкий бронзовий меч мікенського типу.

Там же дослідники виявили бойову сокиру з двома зовнішніми виступами навколо рукоятки – подібну до зразків, знайдених у Карпатському регіоні, та бронзове вістря спису у формі листка.

Колекція зброї бронзової доб... Джерело: Arkeonews/Zoran Rujak Розгорнути

"Руяк зазначає, що розташування та характерні риси зброї вказують на насильницьку подію, яка, ймовірно, сталася в середині другого тисячоліття до н. е. Однак археологи ще не підтвердили, чи справді ці знахідки є наслідком конфлікту", – сказано в статті.

Озера Дойран. Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, археологи виявили на території Північної Македонії унікальний сакральний комплекс елліністичного періоду, де понад 2300 років тому, ймовірно, проводили релігійні обряди, жертвоприношення, ритуальні узливання та спільні бенкети. Серед найцінніших знахідок – посудина із зображенням богині, фрагменти розкішного церемоніального ложа, імпортний грецький посуд та численні кістки жертовних тварин.