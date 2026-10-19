Астрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташована

Астрономи знайшли планету, що трохи нагадує Землю. Вона має водяні хмари і погоду, що віддалено нагадує земну.

Розташована ця планета – коричневий карлик – за 70 трильйонів кілометрів від Землі , поза межами Сонячної системи. Подробиці повідомляє портал BGR.

Що відомо

Нещодавно астрономи виявили, що одна з екзопланет (технічно – коричневий карлик), про яку було відомо й раніше, набагато більше схожа на Землю, ніж вважалося досі.

Йдеться про планету WISE 0855.

Цкй коричневий карлик має водяні хмари, товщина яких змінюється. А це вказує на те, що на планеті змінюється погода.

"WISE 0855 – це коричневий карлик розміром з Юпітер, розташований приблизно за 7,5 світлових років від нас. Зображений ще у 2010 році за допомогою широкосмугового інфрачервоного оглядового телескопа (WISE), він був офіційно відкритий Кевіном Луманом у 2014 році під час перегляду даних. .. Нещодавні спостереження виявили набагато більше, включаючи структури води та хмарного покриву", – йдеться у матеріалі..

Команда обсерваторії Стюарда Університету Аризони, відповідальна за новітні відкриття, використовувала інфрачервону обсерваторію космічного телескопа імені Джеймса Вебба для спостереження за коричневим карликом протягом 11 годин. Протягом цього часу вони збирали спектр світла кожні 15 хвилин.

Своїми висновками науковці поділилися в дослідженні, опублікованому в The Astronomical Journal .

За допомогою JWST команда обсерваторії Стюарда помітила, як хмари з'являються та розходяться у фокусі, змінюючись з часом у міру обертання WISE 0855 – хоча все працює дещо інакше, ніж прості зміни погоди на Землі, оскільки атмосфера містить гази, що піднімаються з глибин.

"Зрештою, WISE 0855, ймовірно, не є придатним для життя світом і, ймовірно, набагато більше схожий на Юпітер, ніж на Землю. Крім того, коричневі карлики, такі як WISE 0855, не вважаються справжніми планетами",– пише видання.

Вчені вже знаходили хмари на інших планетах, зокрема, вони є на Марсі уночі. Натомість у випадку з WISE 0855 важливо те, що він знаходиться приблизно за 70 трильйонів кілометрів від землі, що відносно близько з космічної точки зору. .

"Для порівняння, з астрономічної точки зору, найближчою зоряною системою до Землі є Проксима Центавра, яка знаходиться приблизно за 4,25 світлових років від нас. Відстань до WISE 0855 ставить її приблизно в той самий район – лише на 3,25 світлових років далі, ніж Проксима", – пояснили автори матеріалу.

Це найхолодніший коричневий карлик із будь-коли відкритих.

"Іншим примітним елементом є те, що космічний телескоп імені Джеймса Вебба зміг виявити хмари, їхній рух та загальний склад, що дозволило проводити справжні спостереження. Це перший випадок, коли така команда змогла підтвердити наявність водяних хмар, а також спостерігати, як вони фактично стають густішими та рідшими. Одна з дослідників команди обсерваторії Стюарда, Бріттані Майлз, сказала про це найкраще. До появи Джеймса Вебба астрономи та дослідники мали доступ лише до фотометричних технологій, які "змішували вплив хмар, хімічного складу та температури разом". Тепер усі ці властивості можна розрізнити та спостерігати. Це також допомогло команді краще зрозуміти WISE 0855 та її фактичний склад порівняно з попередніми дослідженнями", – резюмує видання.

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