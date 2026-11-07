Зміна клімату могла зупинити наступний льодовиковий період на Землі – дослідження

Наступний льодовиковий період на Землі міг розпочатися близько 2000 років тому, однак його розвиток, імовірно, зупинило глобальне потепління. Дослідники вважають, що через діяльність людини та підвищення літніх температур льодовики почали втрачати більше льоду, ніж накопичувати взимку.

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Відтоді цей процес лише посилюється через зростання викидів парникових газів. Результати дослідження опублікували в журналі Science.

Чому Земля переживає льодовикові періоди

За геологічними мірками Земля постійно проходить через холодні та теплі періоди. Загалом планета пережила щонайменше п'ять льодовикових періодів, зокрема можливі епізоди, коли вона була майже повністю вкрита льодом.

Нині Земля також перебуває в межах геологічного льодовикового періоду, але в його м'якшій міжльодовиковій фазі. Вона називається голоценом і почалася приблизно 11 700 років тому.

Тепліші міжльодовикові періоди згодом змінюються холоднішими етапами, коли утворюються величезні льодовики. Саме такі періоди зазвичай асоціюють із шерстистими мамонтами та іншими представниками давньої мегафауни.

"Все тільки починалося, все було нормально, ось-ось мало початися наступне заледеніння – і все ж таки воно зупинилося", – зазначив Ніколас Янг, геохімік із Колумбійського університету та перший автор дослідження.

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Що відбувалося з льодовиковим щитом у Північній Америці

Дослідження було присвячене Лаврентійському льодовиковому щиту – найбільшій подібній структурі плейстоцену. Приблизно від 95 000 до 20 000 років тому він покривав значну частину території сучасних північних штатів США та Канади.

Під час максимального поширення льодовик простягався від Полярного кола до Іллінойсу. Товщина льоду в окремих місцях сягала трьох кілометрів, а його загальний обсяг міг відповідати підвищенню рівня моря приблизно на 80 метрів у разі танення.

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Згодом Лаврентійський льодовиковий щит перетворився на значно менший льодовиковий покрив Барнса. Саме його історію дослідники використали, щоб відстежити зміни клімату та з'ясувати, коли могло початися нове заледеніння.

Як науковці встановили історію льодовика

Щоб відновити хронологію змін, дослідники використали два методи атомного датування. Вони вивчали різні типи гірських порід, визначаючи співвідношення ізотопу берилію-10, який утворюється під впливом космічного випромінювання.

Коли льодовик наступає, він накриває породи та захищає їх від космічного випромінювання, тому накопичення берилію-10 припиняється. Коли лід відступає, оголені породи знову починають накопичувати цей ізотоп.

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Також науковці проаналізували давно відмерлу рослинність, яка відкрилася після відступу льодовикового покриву. Для цього вони вимірювали співвідношення вуглецю-14. Його накопичення припиняється після того, як рослинність опиняється під льодом і більше не поглинає вуглець.

Поєднавши ці дані, дослідники змогли відтворити послідовність змін льодовика протягом тисячоліть.

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Коли мало початися нове заледеніння

Найвищі температури нинішнього міжльодовикового періоду, за оцінками дослідників, спостерігалися приблизно 11 000–10 000 років тому. Принаймні це стосується північних регіонів, де на клімат впливала висока сонячна радіація через зміни орбіти Землі, відомі як цикли Міланковича.

У наступні тисячоліття спостерігалася тенденція до похолодання. Однак великий льодовиковий щит продовжував скорочуватися, оскільки його поверхня опустилася занадто низько для подальшого зростання.

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Приблизно 3600 років тому його розміри зменшилися до нинішніх. На такому мінімальному рівні він залишався приблизно до 2000 років тому.

Саме тоді почалося розширення льодовика, що могло означати старт наступного льодовикового періоду. Однак цей процес, імовірно, перервало антропогенне потепління.

Як діяльність людини вплинула на льодовики

За даними дослідників, льодовиковий покрив Барнса досяг історичного максимуму приблизно у 1960 році. Після цього через антропогенне потепління його зростання розвернулося у зворотному напрямку.

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Підвищення літніх температур порушило баланс маси льодовика: у теплі місяці він почав втрачати більше льоду, ніж міг відновити взимку. Відтоді скорочення льодовикового покриву майже повністю пояснюється саме зростанням літніх температур.

Подібні процеси відбуваються й з іншими крижаними шапками в канадській Арктиці та Північній Атлантиці.

Дослідники пов'язують потепління зі збільшенням викидів парникових газів, яке почалося приблизно у 1750 році. Тоді промислова революція призвела до значного забруднення атмосфери такими газами.

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Цей період збігся з Малим льодовиковим періодом – найхолоднішим етапом клімату в новітній історії. Найхолодніша його фаза тривала з 1780 до 1880 року.

Чи зникнуть льодовики в майбутньому

Кліматичні моделі припускають, що за нинішніх умов колишній Лаврентійський льодовиковий щит, сучасний льодовиковий покрив Барнса або їхні залишки можуть зникнути назавжди.

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На думку дослідників, ці льодовики можуть стати останніми залишками великої крижаної структури, яка колись покривала значну частину Північної Америки.

"Це будуть останні справжні залишки Лаврентійської долини, які зникнуть назавжди", – підсумував Янг.

Він також наголосив, що явище, яке раніше було природним і передбачуваним, тепер могло припинитися через зміну клімату.

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