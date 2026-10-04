Вчені зробили важливе відкриття щодо долі Трої: що відомо

У стародавньому місті Троя у Туреччині археологи розшукали залишки унікальної ринкової площі. Її вік оцінюють у 2 800 років.

Відео дня

Знахідка доводить, що місто не було безлюдним упродовж тривалого часу після бронзової доби, як вважалося раніше. Подробиці повідомляє Daily Galaxy.

Унікальна знахідка

Археологи, що працюють у стародавньому місті Троя у турецькій провінції Чанаккале, виявили залишки 2800-річної ринкової площі (агори), що розкриває нові деталі про долю поселення після бронзової доби.

Розкопки проводяться поблизу південних воріт Трої VI, важливої ​​частини міста бронзової доби. Дослідження зосереджено на зв'язку між Троєю бронзової доби та пізнішим поселенням Іліон, яке розвинулося в архаїчний та класичний періоди.

Історія Трої налічує близько 5 тис. років. Це місто неодноразово занепадало і відроджувалося – через війни, пожежі та землетруси. Трою оспівував у своїй "Іліаді" Гомер, з 1998 року її внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Загублений ринок

Залишки стародавньої агори було знайдено археологами перед південними воротами Трої VI. Розкопки там тривають з 2014 року: науковці прагнуть дізнатися про зв'язок цього міста бронозової доби з Іліоном, що з'явився пізніше.

Заступник керівника розкопок Рейхан Керпе розповідає: дослідники дійшли висновку, що ринок там розташовувався у пізньому бронзовому віці: за кількадесят років після того, як Трою залишили люди, нові поселенці почали туди повертатися.

РЕКЛАМА

"Ми вважаємо, що тут у пізньому бронзовому віці був ринок, агора. Цю агору відродили поселенці, які прибули сюди приблизно через 80-90 років після того, як Троя бронзового віку була покинута", ––каже Керле.

Видання зазначає, що відкриття засвідчує, що Троя залишалася важливою для наступних поколінь, котрі будували нові споруди на залишках старих. Нові поселенці включили частину Трої до своєї громади.

Головні історії дня

Троя пережила бронзову добу

Під час розкопок було виявлено частини стін, будинків та вимощений вхідний шлях від нижнього міста до південної брами. Знахідки допомагають дослідникам дізнатися про те, що відбувалося у Трої після брнзової доби.

Керпе зазначив, що знайдені фрагменти кераміки та амфори датуються раннім залізним віком. Відтак, після завершення бронзової доби Троя не стояла пусткою впродовж тривалого періоду.

Розкопки підтвердили, що частини стін Трої VI були використані повторно. Нові будинки були побудовані над цими ранніми спорудами. Поселенці будували свої будинки на старіших залишках і, можливо, використовували деякі з існуючих стін.

РЕКЛАМА

Ці знахідки надають археологам більше інформації про перехід між різними фазами історії Трої, період, який залишається важким для розуміння.

Розкопки також проливають світло на зв'язок між давніми назвами, пов'язаними з цим місцем. Дослідники вважають, що пізніші мешканці назвали своє поселення Іліос або Іліон, зберігаючи зв'язок з попередньою ідентичністю міста.

Керпе вважає, що поселенці знали колишнє місто під назвою Вілуса, і що пізніша назва допомогла зберегти пам'ять про давнє поселення.

Поточними розкопками керує голова Комітету з розкопок Трої Рустем Аслан. Роботи проводяться на більш детальній та обмеженій території порівняно з попередніми дослідженнями, зокрема тими, що розпочав Генріх Шліман.

РЕКЛАМА

Поточна робота додає нову інформацію до довгої та складної історії одного з найвідоміших міст стародавнього світу.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні могло існувати одне з найбільших первісних протоміст на Землі.

Також стало відомо, що у Софії Київській знайшли унікальний хрест.