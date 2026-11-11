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Вчені знайшли в океані недоторкані системи: в чому їх унікальність

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
528
Вчені знайшли в океані недоторкані системи: в чому їх унікальність
Дослідження екосистеми Тихого океану. Джерело: unsplash.com/@kruser

У світі, де більшість морських екосистем потерпає від глобального потепління, забруднення та виснаження природних ресурсів, знайти первісні куточки природи стає дедалі важче. Проте під час дослідження коралових атолів Бікар і Бокак у Тихому океані науковці виявили дивовижно збережені біологічні спільноти.

Ці території, що увійшли до складу першого національного морського заповідника Маршаллових Островів, тривалий час залишалися ізольованими завдяки географічній віддаленості та традиційній охороні з боку місцевих громад. Дослідники вважають ці атоли унікальними природними еталонами, які допомагають зрозуміти, як виглядав Світовий океан до масштабного втручання людства, зазначає видання ScienceAlert.

Багате біорізноманіття та панування морських хижаків

Завдяки значному віддаленню від населених пунктів – атол Бікар розташований на відстані понад 100 км, а Бокак майже за 400 км від найближчого людського житла – тут збереглася надзвичайно висока концентрація фауни.

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Під час експедиції науковці зафіксували 266 видів рифкових риб, причому левову частку біомаси рифу складають саме акули: близько 26,8% на Бікарі та майже 33,9% на Бокаку.

Вчені знайшли в океані недоторкані системи: в чому їх унікальність

Риби, які мешкають в Тихому океані. Джерело: frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2026.1957660

Використання глибоководних апаратів дозволило виявити на глибинах до 275 метрів ще 138 видів риб, 14 з яких раніше не фіксувалися в регіоні Маршаллових Островів. Результати дослідження опубліковані в Frontiers in Marine Science.

Гніздування птахів, черепах та кліматичні загрози 

Окрім багатого підводного світу, атоли демонструють квітуче життя на суші й у прибережних зонах, слугуючи домівкою для 17 видів морських птахів та ключовим місцем для гніздування зелених морських черепах. На Бікарі дослідники зафіксували сотні черепашачих слідів та гніздових ям серед недоторканої місцевої рослинності. Утім, науковці зазначають, що навіть ці ізольовані системи відчувають глобальний вплив сучасної епохи: тут виявлено популяції завезених інвазійних пацюків, а також загрози від підвищення температури води та закислення океану.

Вчені знайшли в океані недоторкані системи: в чому їх унікальність

Розташування атолів Бікар та Бокак. Джерело: frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2026.1957660

Порівняння з постраждалими регіонами та значення для науки

Науковці підкреслюють, що атоли Бікар і Бокак є важливим науковим орієнтиром, який показує, чого саме втратив океан у більш заселених регіонах планети. Контраст став особливо помітним, коли після вивчення цих куточків дослідники відвідали атол Бікіні, де в середині XX століття проводилися ядерні випробування США.

На відміну від квітучих рифів Бокаку, занурення на Бікіні демонструють змертвілі коралові острови та значно бідніший підводний світ. Збереження та глибоке вивчення таких місць, як Бікар і Бокак, є критично важливими для розробки ефективних стратегій відновлення екосистем по всьому світу.

OBOZ.UA писав раніше, чому науковцям не вдається дізнатися точну глибину Світового океану.

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