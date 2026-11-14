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Вчені виявили гігантську планету, але вона зникла: як так вийшло

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
1,6 т.
Вчені виявили гігантську планету, але вона зникла: як так вийшло
Художнє зображення 10 екзопланет типу «гарячий Юпітер», досліджених за допомогою космічних телескопів «Габбл» і «Спітцер». Джерело: NASA/ESA

Астрономи виявили незвичайну екзопланету, яка протягом семи років поступово зникала з поля зору космічного телескопа. Йдеться про газового гіганта TOI-2535 b, розташованого приблизно за 1000 світлових років від Землі. Дослідники встановили, що планета нікуди не поділася, а причиною її зникнення, найімовірніше, став гравітаційний вплив іншого небесного тіла.

Про відкриття повідомляє Phys.org. Результати дослідження науковців Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters.

Як гігантська планета зникла з поля зору

TOI-2535 b належить до класу так званих гарячих юпітерів – великих газових планет, які обертаються надзвичайно близько до своїх зір. Один оберт навколо світила вона здійснює лише за 8,25 дня. Для порівняння, Меркурію потрібно приблизно 88 днів, щоб облетіти Сонце.

У період із квітня 2019 року до березня 2026 року космічний телескоп NASA TESS неодноразово фіксував проходження планети перед її зорею. Такі явища називаються транзитами. Під час них планета перекриває частину світла зорі, завдяки чому астрономи можуть визначити її присутність.

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Однак із часом дослідники помітили дивні зміни. Проходження TOI-2535 b відбувалися на шість годин раніше або пізніше від прогнозованого часу. Крім того, транзити ставали дедалі коротшими, а зменшення яскравості зорі – менш помітним.

У 2026 році телескоп узагалі перестав фіксувати ці проходження.

Що змусило планету зникнути

Науковці дійшли висновку, що найімовірнішим поясненням є вплив іншої, поки що невиявленої планети. Її гравітація поступово змінює орієнтацію орбіти TOI-2535 b.

За розрахунками астрономів, два небесні тіла впливають одне на одного, змушуючи площини їхніх орбіт змінювати положення у просторі. Через це TOI-2535 b більше не проходить перед своєю зорею з погляду спостерігача на Землі.

Дослідники наголошують, що це один із найдивовижніших відомих прикладів гравітаційної взаємодії планет. Зміни орбіти відбулися настільки швидко, що астрономи змогли простежити весь процес зникнення транзитів лише за сім років.

За прогнозами, TOI-2535 b знову можна буде побачити під час проходження перед зорею приблизно через 30–50 років. Водночас її невидима сусідка може стати доступною для спостережень раніше.

Відкриття також допоможе краще зрозуміти, як формуються гарячі юпітери. Науковці припускають, що TOI-2535 b могла поступово наближатися до своєї зорі разом з іншими планетами, а згодом гравітаційна взаємодія змінила нахил їхніх орбіт.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що астрономи виявили найстарішу з бачених галактик, але згодом вона зрушила з місця.

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