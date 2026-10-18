Вчені створили мікроб для колонізації Марса: на що він здатен

Дослідники розробили генетично модифікований мікроорганізм, який здатний виживати в умовах, що відтворюють хімічний склад середовища на Марсі. Також цей мікроб може виробляти корисні матеріали для будівництва майбутніх людських середовищ існування.

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Мікроорганізм не є фотосинтезуючим, що означає, що він не може виробляти власну їжу. Про це повідомило видання digi24.

Що відомо

Вчені каліфорнійської компанії Pioneer Labs створили генетично модифікований мікроорганізм, який може сприяти колонізації Марса. Для цього вони використали доступні ресурси.

Створений мікроорганізм називається sPL.001, він може виживати в умовах, що хімічно відтворюють ґрунт, воду та повітря Марса, і не має потреби в токсинах чи добривах.

Зазначається, що він також може виробляти біопластик – категорію матеріалів, що зараз використовуються на Землі для виготовлення таких продуктів, як компостовані чашки та нитки для 3D-принтерів, які можна було б використовувати для створення середовищ існування на Червоній планеті.

"Марс має вдосталь усієї сировини, необхідної для життя, – пояснив дослідник ДеБенедіктіс. – Життя може розвиватися, використовуючи лише поживні речовини з необробленого марсіанського реголіту. Це унікально та відрізняється від ситуації в інших місцях, таких як Місяць, реголіт якого не містить необхідних поживних речовин.

У дослідженні вчені розповіли, як вони відібрали наземні мікроорганізми, здатні виробляти біопластик, і поступово створили для них умови, подібні до тих, що на Марсі.

"Зовсім не було очевидно, що це спрацює, – зазначив ДеБенедіктіс. – Коли ми вперше протестували ріст земних мікробів у марсіанських умовах, жоден з них не виріс. Нам довелося протестувати набагато більше організмів, перш ніж ми зрозуміли, що нам просто не пощастило з першої спроби".

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Зрештою, протестовані мікроорганізми виробили толерантність до токсичних речовин, які зазвичай наявні в марсіанському ґрунті.

"Було дивовижно спостерігати, як ці мікроби почали процвітати, використовуючи поживні речовини, що імітували ті, що на Марсі. Життя знаходить шлях", – сказав ДеБенедіктіс.

Щоб мікроорганізм вижив, його необхідно вирощувати в біореакторі, де він може отримувати користь від контрольованого нагрівання та перемішування, а також бути захищеним від екстремальних температур, радіації та розрідженої атмосфери Марса. Окрім того, йому потрібна оброблена газова суміш, щоб забезпечити його необхідним азотом, оскільки концентрація цього елемента в атмосфері Марса занадто низька для підтримки його росту.

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Мікроорганізм також не є фотосинтезуючим, це означає, що він не може виробляти власну їжу. В іншому дослідженні вчені показали, що ці обмеження завадять мікроорганізму вижити, якщо він випадково потрапить у марсіанське середовище. Це зменшить ризик зараження Червоної планети інвазивним організмом, що особливо важливо, враховуючи, що марсіанські форми життя можуть існувати в підземних водоносних горизонтах або стародавніх кристалах солі.

"Найбільшим обмеженням нашого дослідження є те, що змодельоване марсіанське середовище не є таким самим, як марсіанське, – пояснила ДеБенедіктіс. – Ми реконструювали відповідний хімічний склад марсіанського реголіту якомога точніше, використовуючи високоякісні дані з роверів, які досліджували різні регіони планети. Але зрештою, справжнім випробуванням буде проведення цього експерименту з автентичним марсіанським реголітом", – додала вона.

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