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Вчені шукали позаземне життя і натрапили на дивний сигнал: що про нього відомо

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
1,1 т.
Вчені шукали позаземне життя і натрапили на дивний сигнал: що про нього відомо
Ілюстративне зображення отримання сигналу з космосу

Під час випробування нового програмного забезпечення для аналізу архівних даних міжнародна команда астрономів натрапила на аномальний космічний сплеск. Це відкриття зробили в межах глобального пошуку позаземного розуму, який залишається одним із найважливіших завдань сучасної науки.

Сигнал надійшов із системи K2-155, що розташована за 238 світлових років від нас і має у своєму складі кілька "суперземель". Потенційне джерело викликає особливе зацікавлення науковців через те, що одна з цих планет розташована поблизу придатної для життя зони. Результати дослідження опубліковані в The Astronomical Journal.

Отриманий показник, офіційно названий NBS 260108, мав вигляд стабільного монотонного тону, зосередженого на єдиній частоті. Подібні вузькосмугові сигнали вважаються ключовою ціллю для астрономів, оскільки природні космічні процеси рідко створюють такі характеристики, тоді як штучні джерела – регулярно.

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Важливим фактором стало те, що імпульс фіксувався лише в одному промені приймача телескопа FAST, спрямованому саме на згадану систему, тоді як інші 18 паралельних променів нічого подібного не зафіксували. Крім того, частота сигналу плавно змінювалася з плином часу, утворюючи характерний слід на графіках.

Вчені шукали позаземне життя і натрапили на дивний сигнал: що про нього відомо

Сигнал виглядає як вузька дрейфуюча лінія в промені, спрямованому на K2-155, але не в інших 18 променях. Джерело: The Astronomical Journal/iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ae8f34

Дослідження проводилося на базі спостережень 2021 року, які охоплювали 33 різні планетарні системи. Особливий інтерес становила планета K2-155d, що знаходиться на зовнішній межі системи у зоні, де теоретично може існувати рідка вода, і робить повний оберт навколо своєї зірки за 40,7 доби.

Таких результатів вдалося досягти завдяки унікальним можливостям радіотелескопа FAST, розташованого у природній западині на південному заході Китаю. Його велетенська чаша діаметром близько 1640 футів здатна вловлювати слабкі космічні хвилі, недоступні для менших апаратів.

Автори дослідження, опублікованого в The Astronomical Journal, наголошують на важливості відокремлення етапу генерації кандидатів від їхньої інтерпретації. Іншими словами, сучасні алгоритми здатні вказати на аномалію, проте вони не можуть одразу довести її штучне походження.

Головною перешкодою залишається розрізнення космічного передавача та техногенних перешкод із Землі. Подібні сигнали можуть генеруватися земним обладнанням або супутниками, що створює ризик помилкових трактувань під час попереднього аналізу.

Аби розв'язати цю проблему, вчені планують удосконалити програмне забезпечення для ретельного порівняння початкових записів з усіх дев'ятнадцяти променів телескопа. Це дозволить точніше визначати просторове положення та реальний рух джерела випромінювання.

Окрім K2-155, аналіз охопив і інші зірки, зокрема K2-18, GJ-9066 та Ross 128, де також зафіксували інші вузькосмугові особливості. Проте саме випадок з K2-155 залишається найбільш дискусійним і перспективним для подальших пошуків відповіді на одвічне питання про існування розумного життя у Всесвіті.

OBOZ.UA також повідомляв про отриманий з космосу сигнал, який повторювався упродовж 20 років.

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