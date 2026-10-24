Вчені розкрили головну таємницю знаменитої ''Зоряної ночі'' Ван Гога

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Знаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс ЛьюїсЗнаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс ЛьюїсРуслан КравченкоКравченко щонайменше п’ять разів їздив за кордон у 2026-му: щоразу брав із собою фігуранта справи НАБУ КропивуКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомоОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиІлюстративне фото. ЛЕПЯкі графіки відключення діятимуть 24 жовтня: де не буде світла"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів

Вчені розкрили головну таємницю знаменитої "Зоряної ночі" Ван Гога

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
267
Вчені розкрили головну таємницю знаменитої "Зоряної ночі" Ван Гога
Вчені розкрили таємницю "Зоряної ночі" Ван Гога. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Один із найвпізнаваніших творів в історії світового мистецтва – "Зоряна ніч" Вінсента Ван Гога десятиліттями зберігала таємницю. Мистецтвознавці й астрономи сперечалися, що зобразив художник – реальне нічне небо чи полотно є плодом його фантазії.

Нове дослідження дослідників із Південної Кореї дало довгоочікувану відповідь на це запитання. Результати опубліковано в журналі Scientific Reports.

Помилка минулих років

Попередні спроби датувати картину й пов’язати її з реальними астрономічними спостереженнями давали суперечливі результати. Однією з найпопулярніших версій була середина червня 1889 року, однак фаза Місяця в той період зовсім не відповідала тому, що зображено на полотні.

Команда дослідників із південнокорейської компанії SLLAB Inc. і Школи космічних досліджень Університету Кьон Хі встановила, де саме їхні попередники припустилися ключової помилки. Попередні групи вчених помилково вважали зоряне скупчення на картині сузір’ям Овна.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
3,5 т.
Вчені знайшли морську могилу в арктичній безодні. Фото
3,5 т.
Вчені знайшли морську могилу в арктичній безодні. Фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,4 т.
Предок людини жив раніше, ніж вважалося: вчені знайшли нові докази
1,4 т.
Предок людини жив раніше, ніж вважалося: вчені знайшли нові докази
Софія ЗакревськаСофія Закревська
3,3 т.
У Лондоні розгадали загадку давнього поховання: хто міг лежати в римському саркофазі
3,3 т.
У Лондоні розгадали загадку давнього поховання: хто міг лежати в римському саркофазі

"Для астронома-спостерігача скупчення зір на картині – це Гіади в сузір’ї Тельця. Але щойно я прочитав попередні дослідження, у яких це пояснювали як знак Овна, я почув, як картина кличе мене", – зазначив перший автор дослідження Елайджа Чон Хен Кім, генеральний директор SLLAB і аспірант Університету Кьон Хі.

Вчені розкрили головну таємницю знаменитої ''Зоряної ночі'' Ван Гога

Наукове дослідження. Джерело: Scientific Reports

Ідеальний збіг 1889 року

Взявши за основу гіпотезу про зоряне скупчення Гіади, вчені провели нові розрахунки. Вони дійшли висновку, що картина відображає положення небесних тіл на світанку 22 липня 1889 року.

Того ранку над горизонтом одночасно було видно Місяць, Венеру та Гіади в сузір’ї Тельця. При цьому фаза Місяця була повнішою, що набагато точніше відповідає зображенню на полотні. Червневу дату остаточно відкинули, оскільки Венеру й Овна не можна було одночасно спостерігати на сутінковому небі того періоду.

Листи художника та зведення погоди

Щоб підтвердити свої висновки, дослідницька група вирушила до Сен-Ремі, щоб особисто перевірити, чи дозволяла перспектива з вікна Ван Гога бачити ці сузір’я.

Додаткові докази знайшлися в епістолярній спадщині самого живописця. У листах, датованих цим періодом, Ван Гог згадує спів цикад, що вказує на сильну спеку, характерну саме для липня 1889 року. Метеорологічні зведення того часу також підтверджують, що в ніч на 22 липня небо над Сен-Ремі було абсолютно чистим.

Реальність, а не фантазія

Хоча дослідники не виключають, що Ван Гог міг об’єднати спостереження кількох суміжних ночей в одну композицію, головний висновок роботи полягає в іншому.

Таким чином, ученим вдалося довести, що шедевр Ван Гога – це не довільна фантазія, а результат реальних спостережень за нічним небом, яке справді існувало на конкретному липневому світанку.

Вчені розкрили головну таємницю знаменитої ''Зоряної ночі'' Ван Гога

Зоряна ніч Ван Гога. Джерело: Google Arts & Culture

Як повідомляв OBOZ.UA, 22 жовтня в аукціонному домі Sotheby's у Парижі (Франція) знайде нового власника картина Клода Моне "Іриси" – шедевр останніх років життя художника. Очікується, що твір мистецтва буде продано за 22–30 мільйонів євро – рекордну для країни ціну.

Схожі теми
картинимистецтвоВінсент Ван ГогВінсент Ван Гог
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!