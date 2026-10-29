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Вчені навчилися передавати запахи через інтернет: як працює нова технологія Scentronic

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read3 хв
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Вчені навчилися передавати запахи через інтернет: як працює нова технологія Scentronic
Американські та китайські інженери розробили технологію мережевого передавання запахів. Джерело: Zhejiang Laboratory

Китайські та американські інженери-науковці з Чжэцзянської лабораторії та Університету штату Огайо відповідно розробили технологію, яка дозволяє передавати запахи через інтернетмережі і відтворювати їх на відстані. Це – система Scentronic, яка за допомогою штучного інтелекту розпізнає аромати та надсилає цифровий сигнал спеціальному пристрою, що відтворює відповідний запах. Поки що розробка здатна працювати лише з п'ятьма ароматами, проте вона вже портативна.

Система Scentronic вже представлена в науковому журналі Science Advances. Своєю чергою в Reuters назвали інженерів вченими, бо вони досліджують можливість втілення своєї розробки в повсякденність.

"Scentronic відрізняється тим, що поєднує в собі можливість відчуття запахів та їх генерації для віддаленого обміну. ​​Наскільки нам відомо, наше дослідження є першим, яке досліджує інтеграцію в компактній платформі для віддаленого обміну запахами", – цитує агенція Яна Чунью, доктора з кафедри матеріалознавства та інженерії Університету штату Огайо, провідного автора "дослідження".

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Як це працює

Вчені навчилися передавати запахи через інтернет: як працює нова технологія Scentronic

Американські та китайські інженери розробили технологію мережевого передавання запахів. Джерело: Science Advances

Система складаться з двох пристроїв, поєднаних будь-яким мережевим зв’язком. Головним в Scentronic вважається портативний пристрій діаметром приблизно 15 сантиметрів, який і працює як "електронний ніс". За допомогою газових сенсорів він визначає хімічні сполуки в повітрі. Пристрій транслює дані сенсорів у мережу, де штучний інтелект розпізнає відповідний аромат.

Своєю чергою ШІ надсилає цифрову інформацію на приймальний пристрій, який "може перебувати навіть на іншому кінці світу". Приймач використовує спеціальні картриджі з ароматичними рідинами та випускає молекули, які відтворюють потрібний запах.

Вчені навчилися передавати запахи через інтернет: як працює нова технологія Scentronic

Американські та китайські інженери розробили технологію мережевого передавання запахів. Джерело: Science Advances

Приймальний апарат ще менший, проте його розміри залежать від кількості картриджів з ароматичними рідинами.

Що може Scentronic

Інженери створили кілька прототипів такого пристрою. Прототип приймального апарату, наприклад, можна носити у на руці вигляді браслета чи то годинника, на шиї як намисто тощо.

Вчені навчилися передавати запахи через інтернет: як працює нова технологія Scentronic

Американські та китайські інженери розробили технологію мережевого передавання запахів. Джерело: Science Advances

Поки що Scentronic працює із п'ятьма "знайомими" для нього ароматами. Це запахи кави, апельсина, пива, торта та червоного вина.

За результатами випробувань, точність розпізнавання запахів складає 96%.

Водночас система поки не здатна розпізнати та відтворити будь-який інший аромат, адже для цього її необхідно навчити розпізнавати нові запахи та додати відповідні ароматичні рідини.

Також "науковці" не розповідають, що саме буде відтворювати їх система, якщо їй запропонують, наприклад, пиво із запахом апельсину чи то кави.

Для чого це все

Вчені навчилися передавати запахи через інтернет: як працює нова технологія Scentronic

Американські та китайські інженери розробили технологію мережевого передавання запахів. Джерело: Science Advances

Першим в Чжэцзянській лабораторії та університеті Огайо назвали можливе застосування технології… "в медичному контексті". А саме – пристрій пропонується для психофізичного тестування та оцінки сенсорних втрат. Відомо, що поствірусні захворювання на кшталт ковіду, а також травми голови та окремі нейродегенеративні захворювання можуть спричинити такі порушення нюху, як паросмія та фантосмія, або призвести до повної втрати нюху.

"Клініцистам потрібні точні, бажано дистанційні інструменти для відстеження цих змін", – чомусь впевнені інженери.

Другим вони запропонували своєю розробкою доповнити відеодзвінки, ігри з віртуальною та доповненою реальністю. Наприклад, люди зможуть не лише бачити страву під час відеозв'язку, а й відчувати її аромат на відстані.

Третій варіант такий само неочікуваний, як і перший – інженери пропонують використовувати свою розробку в сфері мережевої торгівлі. Технологія потенційно дозволить покупцям знайомитися із запахами парфумів або продуктів перед замовленням.

Так чи так, зараз творці Scentronic працюють над збільшенням "бази доступних ароматів" та вдосконаленням "точності їх відтворення".

Як повідомляв OBOZ.UA, на відміну від вищезгаданих пива і кофе, регулярне вживання чаю напряму пов'язане із зниженням ризику серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту та інсульту. Водночас дослідники виявили, що чорний чай продемонстрував більш послідовний зв'язок зі зниженням ризиків, ніж зелений, а вживання надто гарячого напою, навпаки, асоціювалося з гіршими показниками здоров'я судин.

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