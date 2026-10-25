В Японії знайшли фігурку жінки-шаманки віком 1 500 років із таємничим предметом в руках. Фото

В Японії археологи виявили глиняну фігурку віком близько 1500 років, яка, ймовірно, зображує жінку, пов’язану з релігійними ритуалами. Скульптуру знайшли в рові навколо стародавньої гробниці в префектурі Гунма.

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Вона зберегла деталі зачіски, прикрас і одягу, а також сліди червоної фарби. Особливу увагу дослідників привернув предмет у формі стрижня, який жінка тримає в руці, пише Arkeonews.

Що відомо про стародавню фігурку

Приблизно 40-сантиметрову фігуру, відому як ханіва, виявили на археологічній ділянці Нісикаміномія в місті Ісесакі. Вона датується другою половиною V століття й належить до найдавніших людиноподібних ханів, знайдених у цьому регіоні.

Голова та верхня частина тіла скульптури добре збереглися. Археологи можуть розглянути зачіску, пальці, браслети й одяг жінки. Через груди від правого плеча проходить пояс, а на обличчі та поясі помітні сліди червоної фарби.

У лівій руці фігурка тримає предмет у формі стрижня, який дослідники вважають церемоніальним інструментом. Археологічний дослідницький центр префектури Гунма ідентифікував її як міко – жінку, пов’язану з релігійними обрядами, зокрема практиками, які іноді описують як шаманські.

Однак визначення фігурки як зображення жінки-шаманки залишається археологічною інтерпретацією. Точне призначення предмета в її руці невідоме. Також дослідники не встановили, чи зображує скульптура реальну людину, чи символічного учасника ритуалу.

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Коли знайшли фігурку та що відомо про гробницю

Розкопки проводили у зв’язку з роботами з покращення стану річки Тоне. Археологи досліджують ділянку Нісикаміномія з 2020 року й за цей час виявили 11 курганів періоду Кофун.

Жіночу фігурку знайшли в серпні 2026 року в рові навколо гробниці № 1. Згідно з офіційним звітом, скульптура впала з виступаючої частини кургану в рів, що допомогло дослідникам визначити її ймовірне початкове розташування.

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Гробниця датується другою половиною V століття та має довжину приблизно 45–50 метрів. Це найбільший із 11 курганів на цій ділянці. Розкопки 2026 року також виявили виступаючу частину гробниці, через що археологи переглянули уявлення про її початкову форму. Раніше тут знайшли частину кам’яної труни у формі човна.

Під час розкопок виявили й інші ханіви – циліндричні та схожі на квітку іпомеї. Чотири вироби лежали вздовж західної сторони рову приблизно за 1,3 метра один від одного.

Що таке ханіва та де покажуть знахідку

Ханіва – це теракотові вироби, які розміщували на курганах і навколо них у Японії в період Кофун, приблизно з III до VII століття нашої ери. Спочатку вони переважно мали циліндричну форму, але згодом майстри почали створювати фігури будинків, тварин, зброї та людей.

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Людиноподібні ханіви зображували воїнів, музикантів і учасників церемоній. Їхній одяг, зачіски та прикраси допомагають досліджувати соціальну ідентичність і ритуальні традиції давніх японських громад.

Археологічний дослідницький центр префектури Гунма планує виставити знайдену фігурку з 28 жовтня до 30 листопада 2026 року в Археологічному інформаційному музеї. Відвідувачі зможуть побачити один із ранніх зразків жіночої ханіви, знайдений у кургані V століття.

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