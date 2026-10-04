В Італії знайшли глечик із вершниками: що здивувало археологів

У центральній Італії археологи продовжують роботу з монументальною гробницею етруської епохи віком приблизно 2600 років. Поховання знайшли в некрополі Полледрара, біля давнього міста Вульчі, яке в VII столітті до нашої ери переживало період економічного піднесення й контролювало важливі морські торговельні маршрути.

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У гробниці дослідники знайшли чимало цікавого, зокрема, скарби, зброю, прикраси тощо. А серед іншого знайшовся грецький глечик, прикрашений зображеннями вершників і сирени. Хоча вчені одразу впізнали грецький посуд (того часу) для зберігання вина, археологи були здивовані – замість вина у глечику знайшли… кремовані останки високопосадовця.

Артефакт №10188

Археологи вже кілька років поспіль працюють в некрополі Полледрара. У поточному році сезон польових робіт в некрополі вже завершено, і місце розкопок засипали піском – з тим, щоб продовжити роботу вже в наступному сезоні у 2027 році.

Поховання належить до VII століття до нашої ери та складається щонайменше з трьох камер. Їхні дахи обвалилися, однак саме під їх уламками археологи виявили чимало предметів, які пролежали там весь цей час.

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Серед знахідок "артефакт №10188 один із найбільш цікавих", зазначають вчені. Це окрема гробниця з тим самим знайденим глечиком. Навколо останнього, схоже, було зведено захисну огорожу з травертину, перекриту зверху кам’яною плитою.

Загадка глечика

Сам факт кремації небіжчика вказує на високе суспільне становище покійного (хоча ким він був, досі невідомо; і може, це так і залишиться загадкою). А ось чому саме грецький глечик для бенкетів аристократів став труною, історики поки що пояснити не можуть.

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Так чи так, археологи впевнені, що глечик був виготовлений у грецькому Коринфі.

На одній стороні цієї "труни" зображені вершники, що скачуть, а на іншій – сирена між двома вершниками, які стоять обличчям один до одного.

Глечик разом із його вмістом передано на реставрацію, яка (на світлинах нижче) вже завершена, і наразі знайдений в "артефакті №10188" грецький посуд вже виставлено окремою експонацією в музеї Вульчі.

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Інші знахідки

Серед них – зброя, золоті й бронзові пластини, прикраси, елементи одягу (наприклад,рідкісна пара жіночого взуття) і навіть частини колісниці.

Дослідникам також вдалося знайти майже повний комплект посуду для бенкету. Деякі посудини залишалися там, де їх розмістили під час поховання (це не "артефакт №10188", посуд для бенкету знайшли в іншій камері некрополя).

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Ще однією незвичайною знахідкою став бронзовий триніжок із Родосу.

Загальна сукупність виявлених речей, за словами археолога, керівника групи дослідників Крістіана Мазе, вказує на винятково високий статус поховання. Він назвав його "гробницею найвищого рангу".

Як повідомляв OBOZ.UA, на шведському острові Готланд археологи виявили 45 римських срібних монет та золотий перстень, які були закопані приблизно в 450 році нашої ери. І що найбільш цікаво – дві знайдені монети є стародавніми підробками, ймовірно, виготовленими на території сучасної України.