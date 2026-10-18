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В Австралії дерева з Африки знищують місцевих бджіл: чому рослини токсичні

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
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В Австралії дерева з Африки знищують місцевих бджіл: чому рослини токсичні
Spathodea campanulata. Джерело: Pexels / Robert Serbinenko

Ефектні африканські тюльпанові дерева (спатодея дзвіночкова, або Spathodea campanulata) свого часу користувалися популярністю в Австралії завдяки красивим помаранчево-червоним квітам. Тепер у штаті Квінсленд їх заборонено продавати та розмножувати: вид виявився інвазивним, до того ж отруйним для безжальних бджіл-меліпонів.

Як передає Business Queensland, спатодея дзвіночкова була завезена до тропічних і субтропічних регіонів як декоративна рослина. Зараз вона визнана шкідником, який може занадто швидко поширюватися та конкурувати з місцевою рослинністю.

У штаті Квінсленд Spathodea campanulata класифікують як інвазивну рослину 3-ї категорії з обмеженим доступом, що накладає чіткі обмеження на його розповсюдження і продаж.

Як виглядає африканське тюльпанове дерево

Воно походить із тропічної Африки та є вічнозеленим видом. Спатодея може виростати до 24 метрів заввишки. Її великі помаранчево-червоні квіти, часто з жовтою облямівкою, зробили рослину популярною.

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Дерево може розмножуватися за межами садів і вулиць за допомогою пагонів і насіння (останнє здатне переноситися вітром і водою). Садові відходи, що викидаються в чагарники, також можуть сприяти його поширенню.

В Австралії дерева з Африки знищують місцевих бджіл: чому рослини токсичні

Яскрава квітка африканського тюльпового дерева. Джерело: Pexels / Alex Agrico

У Глобальній базі даних інвазивних видів, яку веде група спеціалістів із Міжнародного союзу охорони природи, цей вид зареєстровано як інвазивний у кількох тропічних регіонах (включаючи Фіджі, Гаваї, Гуам, Вануату, Острови Кука, Самоа). Зазначається, що Spathodea campanulata є "екологічним бур'яном" і здатна вторгатися в природні екосистеми, сільськогосподарські угіддя й лісові насадження.

Експерти також включили ці дерева до 100 найгірших інвазивних чужорідних видів світу.

В Австралії дерева з Африки знищують місцевих бджіл: чому рослини токсичні

Spathodea campanulata вважається інвазивною рослиною 3-ї категорії. Джерело: Pexels / Poppy Gitsham

У рекомендаціях із біобезпеки австралійського штату Квінсленд повідомляється, що квіти африканського тюльпанового дерева токсичні для місцевих бджіл без жала (меліпонів).

Дослідження, проведені в Бразилії, зафіксували мертвих безжальних бджіл у квітах і виявили зниження виживання бджіл, яких годували слизом із бруньок, нектаром або пилком Spathodea campanulata. Хоча не всі види комах уражаються однаково, загроза для них очевидна.

Фахівці рекомендують викопувати або виривати ці рослини вручну, коли ґрунт вологий, та користуватися гербіцидами.

В Австралії дерева з Африки знищують місцевих бджіл: чому рослини токсичні

Як виглядає африканське тюльпанове дерево. Джерело: Pexels / Arturo A

Як раніше писав OBOZ.UA, з острова Лорд-Хау, розташованого за 600 км від східного узбережжя Австралії, вигнали близько 300 тисяч мишей та інших гризунів, оскільки шкідники почали дуже швидко поїдати острівну рослинність. Тепер на Лорд-Хау відновлюється підлісок і популяція комах. Окрім цього, біологи очікують побачити більше птахів, наприклад, єдиної у світі лісової курки та певних видів геконів, а також поліпшення стану рослин.

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