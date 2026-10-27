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Україна вивела на орбіту перший супутник для власної мережі зв'язку: що відомо про проєкт

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
930
Україна вивела на орбіту перший супутник для власної мережі зв'язку: що відомо про проєкт
Супутник був запущений 1 жовтня у межах місії SpaceX Transporter-18. Джерело: gomspace.com

Супутник запустили 1 жовтня у межах місії SpaceX Transporter-18

Українська технологічна компанія HIMERA спільно з данською GomSpace вивела на орбіту OBRIA NANO – перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв’язку. Апарат уже розпочав роботу та проходить технічні випробування, результати яких мають стати основою для подальшого розгортання повноцінної системи.

Про це повідомила HIMERA  27 жовтня. У компанії зазначили, що супутник був запущений 1 жовтня у межах місії SpaceX Transporter-18, а нині він тестує можливості майбутнього супутникового угруповання відповідно до плану.

Перший крок до незалежної супутникової мережі

OBRIA NANO має стати першим практичним етапом ініціативи OBRIA, мета якої – створити незалежну українську систему супутникового зв’язку. Наразі партнери перевіряють технології безпосередньо на орбіті, щоб отримати необхідний досвід для проєктування та розгортання робочої системи.

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Супутник працюватиме під контролем українського оператора та використовуватиметься для забезпечення стратегічних потреб України. У перспективі ініціатива передбачає створення супутникового угруповання, яке забезпечуватиме зв’язок на всій території України та доповнюватиме можливості європейських супутникових мереж.

Навіщо Україні власна мережа

У HIMERA наголошують, що залежність від іноземних технологій і постачальників зв’язку створює стратегічні ризики, особливо під час війни.

Супутниковий зв’язок дозволяє передавати дані на великі відстані, позбавляючи необхідності покладатися лише на наземні мережі. Для України це життєво важливе питання стійкості зв’язку під час російських атак на інфраструктуру та можливих перебоїв у роботі зовнішніх сервісів.

Власна супутникова інфраструктура дозволить Україні диверсифікувати канали зв’язку та зменшити залежність від зовнішніх систем.

"Це можливість закласти основу незалежної мережі зв’язку України. Ми починаємо з перевірки технологій на орбіті, а наша довгострокова мета – розвинути спроможності, які посилять стратегічну безпеку держави та зменшать залежність від зовнішніх постачальників послуг зв’язку", – заявив співзасновник і генеральний директор HIMERA Міша Рудомінський.

Наступний етап – виробництво в Україні

Важливою частиною проєкту має стати не лише розгортання супутникового угруповання, а й поступова локалізація виробництва. Наступним етапом HIMERA та GomSpace називають перенесення виробництва супутників і наземних терміналів зв’язку в Україну.

Це має сприяти розвитку українських компетенцій у сфері супутникових комунікацій та поступовому нарощуванню власних виробничих можливостей.

Таким чином, OBRIA NANO наразі є тестовим супутником, завданням якого – перевірити технології та закласти технічну основу для майбутньої мережі, яку планують розгортати вже як українську національну інфраструктуру.

Як повідомляв OBOZ.UA, німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з італійською компанією Argotec успішно вивів на орбіту свій перший розвідувальний супутник. Його використовуватимуть для збору інформації про потенційні повітряні загрози, для раннього попередження та передачі даних до національних систем протиповітряної оборони.

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