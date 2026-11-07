У Землі насправді немає непроникного радіаційного барʼєру: нові докази

Учені отримали нові докази того, що внутрішній радіаційний пояс Землі не є непроникним бар'єром для надзвичайно енергійних електронів. Під час потужної сонячної бурі у травні 2024 року японський супутник зафіксував різке збільшення кількості таких частинок у зоні, де їхня поява вважалася малоймовірною.

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Потік електронів з енергією близько трьох мегаелектронвольт зріс більш ніж у 5000 разів порівняно з рівнем до бурі. Результати дослідження опублікували в журналі Geophysical Research Letters, пише ScienceAlert.

Що відомо про радіаційні пояси Землі

Навколо Землі розташовані два радіаційні пояси Ван Аллена – області у формі пончика, заповнені енергійними протонами та електронами, які утримуються магнітним полем планети.

Зовнішній пояс переважно складається з електронів, які отримують енергію внаслідок процесів, ініційованих Сонцем. Натомість багато протонів внутрішнього поясу утворюються з частинок, що виникають під час зіткнення космічних променів з атмосферою Землі.

Понад десять років учені вважали, що внутрішній пояс створює непроникний бар'єр для ультрарелятивістських електронів, які також називають "електронами-вбивцями". Вважалося, що він не дозволяє цим частинкам наближатися надто близько до нашої планети.

Чому "електрони-вбивці" небезпечні

Такі частинки можуть прискорюватися майже до швидкості світла через взаємодію з електромагнітними хвилями в магнітному полі Землі. Особливо активно цей процес відбувається під час геомагнітних бур.

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Електрони мають настільки високу енергію, що здатні проникати крізь захисне екранування супутників, пошкоджувати чутливу електроніку та скорочувати термін служби космічних апаратів. Вони також створюють підвищену радіаційну небезпеку для космонавтів.

Як учені почали сумніватися в існуванні бар'єру

У 2014 році спостереження за допомогою зондів NASA "Ван Аллен" виявили незвично чітку межу приблизно за три радіуси Землі від центру планети. За неї найенергійніші електрони заходили вкрай рідко.

Тоді дослідники припустили, що електромагнітні хвилі в області холодної плазми навколо Землі допомагають розсіювати електрони із захоплених орбіт і спрямовувати їх в атмосферу. Разом із повільною міграцією частинок усередину це, ймовірно, створювало природний бар'єр.

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Однак у 2018 році з'явилися перші сумніви щодо його непроникності. Дослідники припустили, що йдеться не про справжній бар'єр, а про ефект, пов'язаний з обмеженою тривалістю геомагнітних бур. Флуктуації магнітного поля могли переміщувати енергійні електрони всередину, але бурі зазвичай закінчувалися раніше, ніж частинки встигали просунутися далі.

У 2024 році аналіз спостережень за період із 1996 до 2006 року також показав, що електромагнітні хвилі, які генеруються блискавками, можуть змушувати небезпечні електрони у внутрішньому радіаційному поясі рухатися в бік атмосфери Землі. Це стало додатковим доказом того, що мегаелектронвольтні електрони вже перебували за межами ймовірно непроникної межі.

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Що сталося під час сонячної супербурі у травні 2024 року

У травні 2024 року Землю накрила надзвичайно потужна сонячна буря. Сонце спричинило серію спалахів і викидів корональної маси, під час яких мільярди тонн намагніченої плазми поширилися Сонячною системою.

На Землі це призвело до геомагнітної бурі рівня G5 – найвищої категорії за відповідною шкалою. Її наслідки зафіксували навіть на дні океану.

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Після бурі в плазмосфері Землі різко зменшилася кількість холодної плазми. Через це утворилося надзвичайно розріджене середовище, сприятливе для поширення іншого типу електромагнітних хвиль – хорусу.

"В аудіоформаті це звучить як спів птахів", – пояснив космічний фізик Йосідзумі Міосі з Університету Нагої.

На відміну від інших хвиль, які зазвичай розсіюють електрони, хвилі хорусу, ймовірно, прискорили їх до надзвичайно високих енергій безпосередньо всередині так званого непроникного бар'єру.

Супутник зафіксував зростання кількості електронів у 5000 разів

Дані для дослідження отримали за допомогою японського супутника "Арасі", який відстежує радіаційні пояси Землі з 2017 року.

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Під час відновлення після сонячної бурі апарат зафіксував різке збільшення кількості ультрарелятивістських електронів усередині бар'єру. За енергії близько трьох мегаелектронвольт їхній потік зріс більш ніж у 5000 разів порівняно з показниками до бурі.

Особливу увагу дослідників привернула послідовність змін. Спочатку збільшилася кількість електронів із нижчою енергією. Приблизно через пів дня почали з'являтися частинки з вищою енергією, а ще приблизно через добу їхня кількість також різко зросла.

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Така динаміка свідчила, що електрони не просто переміщувалися всередину із зовнішніх областей, а отримували енергію безпосередньо в цій зоні.

Додаткові підказки вчені знайшли в розподілі частинок: поблизу межі бар'єру сформувався виразний пік. Цю закономірність складно пояснити лише внутрішнім перенесенням електронів. Вона узгоджується з припущенням, що частинки прискорювалися на місці, а потім поширювалися всередину та назовні.

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Наслідки бурі тривали кілька місяців

За даними супутника "Арасі", відновлення радіаційного середовища тривало місяцями. Апарат фіксував зниження рівня ультрарелятивістських електронів аж до жовтня 2024 року, коли навколоземний космічний простір накрила ще одна сонячна буря.

Керівник дослідницької групи Йосідзумі Міосі зазначив, що відкриття демонструє складність процесів у космічному просторі навколо Землі.

"Це відкриття наголошує на необхідності розуміння та прогнозування поведінки високоенергетичних електронів в екстремальних умовах космічної погоди", – наголосив науковець.

За його словами, такі знання важливі для оцінювання радіаційних ризиків для космічних апаратів і вдосконалення прогнозів космічної погоди в майбутньому.

OBOZ.UA писав раніше, що науковці виявили галактику в сузір’ї Ерідана, яка має лінзоподібну форму.