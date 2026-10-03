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У вересні на Землі з'явились два нових острови: у чому причина

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
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У вересні на Землі з'явились два нових острови: у чому причина
Активність вулкана Анак-Кракатау. Вересень 2026 року. Джерело: пресслужба Геологічного агентства Індонезії

В Індонезії біля вулкана Анак-Кракатау в Зондській протоці виникли дві нові невеликі ділянки суші. Крім того, приблизно на 33 гектари збільшилася площа самого вулканічного острова.

Це відбулося після активності Анак-Кракатау, пік якої спостерігався 4–6 вересня цього року. Bloomberg із посиланням на Геологічне агентство Індонезії передає, що вулкан прокинувся на початку липня, а останнє потужне виверження на початку вересня тривало 25 годин поспіль. 

Вулканічна діяльність створила нові клаптики суші

Один з островів з'явився приблизно за 760 метрів від північно-західного узбережжя Анак-Кракатау, інший – приблизно за 495 метрів на південний схід, майже на прямій лінії через кратер вулкана. Це перша подібна подія за 96 років.

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Точні розміри та висоту островів над рівнем моря Геологічне агентство Індонезії поки не назвало.

У вересні на Землі з'явились два нових острови: у чому причина

Де утворилися нові острови. Джерело: Badan Geologi / Bloomberg

Науковці схиляються до версії, що відносно рідка магма, що вивільнилася під час виверження вулкана, досягла поверхні через витягнуті отвори із північного заходу на південний схід, сформувавши два островоподібні кургани. Втім, дослідження ще продовжуються.

"На цьому етапі ми не можемо підтвердити походження чи склад цих двох утворень, ґрунтуючись лише на супутникових знімках. Зокрема, ми поки що не можемо підтвердити, чи вулканічний матеріал вивергався безпосередньо в цих місцях, чи йдеться нові виверження", – заявила Херунінгтяс Десі Пурнамасарі, яка очолює групу з дослідження вулканів в Геологічному агентстві Індонезії.

Анак Кракатау (або "Дитина Кракатау") – це вулканічний острів, який почав формуватися наприкінці 1920-х у кальдері, що залишилася після катастрофічного виверження легендарного вулкана Кракатау в 1883 році.

З моменту остаточного встановлення Анак-Кракатау над рівнем моря (у 1930 році) в кальдері не виникало жодного окремого острова.

У вересні на Землі з'явились два нових острови: у чому причина

Рельєф Анак-Кракатау. Джерело: Скриншот Google Maps

Діні Нурфіані, співробітниця Дослідницького центру геологічних катастроф BRIN, додала, що виявлені нещодавно утворення ще можуть змінитися. Їхня доля значною мірою залежатиме від того, як саме сформувалися острови. Якщо вони складаються з вторинних вулканічних уламків, то поверхня буде дуже вразливою до ерозії океанськими хвилями та швидко зникне. Однак, якщо буде підтверджено появу нового вулканічного жерла, це може ознаменувати "еволюцію розподіленої вивержувальної системи, що нагадує вулканічну архітектуру до 1883 року".

У вересні на Землі з'явились два нових острови: у чому причина

Де розташований Анак-Кракатау. Карта. Джерело: Скриншот Google Maps

Як раніше писав OBOZ.UA, на острові Росса в морі Росса – глибокій затоці Антарктиди – височіє унікальний вулкан Еребус, який викидає на поверхню кристали золота. Це найпівденніший активний вулкан у світі.

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наукаІндонезіявулкан
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