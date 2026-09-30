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У Польщі виявили нові поховання на кладовищі "вампірів": сред них – половина скелета дитини. Фото

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
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У Польщі виявили нові поховання на кладовищі "вампірів": сред них – половина скелета дитини. Фото
Кладовище в Пні: територія розкопок, виявлена ​​ще у 2007 році
Джерело: archeologia.umk.pl

На кладовищі XVII століття біля села Пень у Польщі археологи знайшли нові незвичайні поховання, серед яких є дитячі могили. В одному з них збереглася лише нижня частина скелета, а ноги дитини були закріплені в землі залізним прутом.

Дослідження на цьому місці тривають кілька років. Розкопки проводить команда професора Даріуша Полінського з Університету Миколая Коперника в Торуні, а нові знахідки доповнюють відкриття, зроблені тут раніше.

Відоме кладовище

Кладовище біля Пені набуло розголосу після знахідки 2022 року. Тоді археологи виявили могилу молодої жінки віком приблизно 17–19 років. Її поховали із серпом, покладеним поперек шиї, а на пальці ноги закріпили трикутний замок.

Після цього місце почали називати "вампірським" або "відьомським". Загалом тут уже дослідили понад 100 могил. Щонайменше десяток із них мають ознаки незвичайних поховальних практик – тіла клали обличчям униз, притискали камінням, фіксували серпами або замками.

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У Польщі виявили нові поховання на кладовищі ''вампірів'': сред них – половина скелета дитини. Фото

Кладовище біля Пені: тут уже дослідили понад 100 могил

Джерело: archeologia.umk.pl

Дитячі могили

В одному з нових поховань археологи знайшли лише нижню частину скелета дитини. Її поклали в могилу обличчям униз, а ноги додатково закріпили в землі залізним прутом.

Верхня частина скелета відсутня. Наразі дослідники не встановили, чи її навмисно прибрали під час поховання, чи могилу пошкодили вже пізніше.

Ще одне дитяче поховання археологи виявили у 2025 році. На плечі хлопчика поклали важке каміння, а ще один камінь розмістили на животі.

У Польщі виявили нові поховання на кладовищі ''вампірів'': сред них – половина скелета дитини. Фото

Тіла притискали камінням

Джерело: archeologia.umk.pl

Подібні поховання дослідники пов'язують із практиками, які могли мати на меті не допустити повернення померлого. Водночас науковці обережно ставляться до однозначного трактування таких могил як "вампірських", оскільки за ними могли стояти й інші магічно-релігійні уявлення.

За даними BILD, так звані вампірські поховання відомі в різних регіонах Східної Європи. Серед практик, які зустрічаються в таких могилах, – пробивання грудей, серця або шиї залізними прутами чи дерев'яними кілками.

Тепер дослідники планують провести генетичні аналізи знайдених останків. Вони мають допомогти встановити стан здоров'я та точніше визначити походження похованих дітей.

У Польщі виявили нові поховання на кладовищі ''вампірів'': сред них – половина скелета дитини. Фото

Дослідники назвали «жінку-вампіра» з гострим серпом на шиї «Зося»

Джерело: Miroslav Blicharski/Aleksander Poznan

Раніше OBOZ.UA писав, що під церквою на півночі Польщі археологи знайшли дивну гробницю. Останки чоловіка були виявлені з серпом на шиї. У XVII цю людину звинуватили у вампіризмі. І за тодішніми віруваннями, аби нечиста сила не воскресла із мертвих, "вампірів" ховали із серпом на шиї

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