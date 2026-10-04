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У NASA нібито знають дату кінця світу: що насправді означає прогноз на 2027 рік

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
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У NASA нібито знають дату кінця світу: що насправді означає прогноз на 2027 рік
Поширюють теорію про нібито 96% ймовірність падіння астероїда на Землю у 2027 році. Джерело: Pexels

У мережі знову поширюють теорію про нібито 96% ймовірність знищення життя на Землі у 2027 році через падіння астероїда. Насправді ця інформація походить не з реального прогнозу NASA, а зі сценарію навчань, під час яких космічне агентство моделювало можливе зіткнення небесного тіла із Землею.

Про це повідомляє IFLScience. Відео з такими твердженнями, яке набрало близько 4,2 млн переглядів, поширювалося в TikTok. Автори ролика використали скриншоти NASA, вирвавши їх із контексту, щоб надати конспірологічній теорії достовірності.

Звідки взялася інформація про "кінець світу"

У поширених скриншотах йдеться про астероїд 2017 PDC, який нібито має майже гарантовано зіткнутися із Землею 21 липня 2027 року. Там також зазначається, що Міжнародна мережа попередження про астероїди (IAWN) нібито оцінила ймовірність зіткнення у 96%.

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Подібні твердження поширюються в мережі вже кілька років, однак у 2026 році вони знову стали набирати популярність. Причиною стало те, що вказана в таких повідомленнях дата можливого зіткнення вже наближається.

У NASA нібито знають дату кінця світу: що насправді означає прогноз на 2027 рік

Шлях вигаданого астероїда. Джерело: NASA/CNEOS/JPL

Це були навчання NASA

Насправді всі ці дані були частиною навчального сценарію NASA, під час якого фахівці моделювали можливий удар астероїда по Землі.  У межах вправи команди мали реагувати на вигадану загрозу: розробити місію для відхилення астероїда або мінімізувати кількість жертв, зокрема шляхом евакуації населення.

NASA пояснювало, що команда хотіла створити вигаданий, але реалістичний сценарій. У ньому змодельований астероїд міг би впасти 29 квітня  2027 року в районі вузької смуги, яка простягалася від Гаваїв до Африки та перетинала континентальну частину США.

Під час навчань також моделювали спробу відхилити астероїд за допомогою кінетичних ударних апаратів. У фінальній частині конференції учасники розглядали сценарій майже неминучого падіння астероїда на Нью-Йорк 29 квітня 2027 року з енергією від 5 до 20 мегатонн.

Водночас цей сценарій не був реальним прогнозом. NASA та інші астрономи постійно стежать за небесними тілами, які потенційно можуть становити небезпеку, але американське космічне агентство виключило зіткнення із Землею великих відомих астероїдів щонайменше протягом наступних 100 років.

Нагадаємо, до Землі наближався 756-метровий астероїд 173561 (2000 YV137). Попри статус потенційно небезпечного, він мав пролетіти на відстані понад 5 млн км від нашої планети, тож загрози зіткнення не становив. 

Як писав OBOZ.UA, у січні 2026 року поблизу Землі пролетів 129-метровий астероїд 2004 МО3. NASA відстежувало цей об'єкт, однак він не становив загрози для нашої планети та мав пройти на відстані близько 6,5 млн км.

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