Нове дослідження показало, що для знищення майже всього супутникового угруповання Землі та занурення планети в глобальний хаос не потрібна повномасштабна орбітальна війна. Достатньо лише одного ядерного заряду, підірваного на низькій навколоземній орбіті, щоб позбавити людство зв’язку, навігації та метеорологічних даних на роки вперед.

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Експерти оцінювали небезпеку ядерної зброї в космосі крізь призму електромагнітного імпульсу, здатного вивести з ладу наземну інфраструктуру та найближчі апарати. Про це йдеться в науковому дослідженні під керівництвом Закарі Петерсена з Вісконсинського університету в Медісоні.

Невидима загроза замість ударної хвилі

Науковці оцінили також "синдром Кесслера" – ланцюгову реакцію зіткнень космічного сміття. Оскільки низька навколоземна орбіта величезна, у радіусі 100 кілометрів від епіцентру вибуху в конкретний момент опиниться лише кілька апаратів.

Однак група дослідників під керівництвом Закарі Петерсена з Університету Вісконсину в Медісоні виявила значно руйнівніший чинник. Головними вбивцями супутників стануть високоенергетичні електрони, вивільнені радіоактивними продуктами вибуху. Вони сформують навколо Землі штучний радіаційний пояс, крізь який неминуче проходитимуть усі 13 тис. апаратів, що перебувають на низькій навколоземній орбіті.

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Уроки "Морской звезды" і сумний прогноз

Хоча наукова робота ще очікує на рецензування, автори спираються на реальні історичні дані. У 1962 році США провели висотне ядерне випробування Starfish Prime (Морська зірка Прайм), підірвавши заряд на висоті 400 кілометрів над Тихим океаном. Електрони, що вивільнилися тоді, створили радіаційний пояс, який виводив супутники з ладу протягом кількох років.

За розрахунками вчених, сьогодні підрив однієї бомби потужністю 1 мегатонна на висоті 500 кілометрів, наприклад, у районі Південно-Атлантичної аномалії, де магнітне поле Землі ослаблене, призведе до катастрофи, і 98% супутників вийдуть з ладу протягом першого тижня через багаторазове радіаційне опромінення.

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Посилення захисту не врятує ситуацію, адже навіть якби корпуси апаратів були втричі стійкішими до радіації, через два тижні 97% із них стали б непридатними.

Крім того, супутники, що втратили керування, не зможуть маневрувати, що призведе до лавини зіткнень і знищення навіть уцілілих апаратів.

Десятиліття без зв’язку та геополітичний глухий кут

Відносно неушкодженими залишаться лише апарати на високій геостаціонарній орбіті, але основну орбітальну інфраструктуру буде паралізовано. Водночас запуск нових супутників замість тих, що згоріли в атмосфері, буде марним: штучний радіаційний пояс становитиме загрозу для техніки протягом цілого десятиліття.

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Дослідники наголошують, що такий удар стане самогубним для самого агресора, адже постраждають абсолютно всі країни, зокрема й ініціатор вибуху. Попри це, на тлі зростання мілітаризації космосу та геополітичної напруженості автори закликають світову спільноту зробити все можливе, щоб не допустити виведення ядерної зброї на орбіту. Інакше будь-яка держава з ядерним потенціалом зможе використати її як "пояс смертника", взявши в заручники всю земну цивілізацію.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про готовність альянсу захищати своїх членів від будь-яких загроз у космічному просторі. Заява пролунала на тлі публікацій про можливу підготовку Росією запуску супутника з ядерною зброєю.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська супутникова система зв'язку "Рассвет" може допомогти окупантам обмінюватися інформацією на фронті й керувати ударними безпілотниками та крилатими ракетами в режимі реального часу. Це створить додаткову загрозу для України, адже ворог зможе змінювати цілі під час польоту й атакувати, зокрема, військові перевезення.