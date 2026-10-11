Татуювання можна буде ''вимикати'': вчені створили спеціальні чорнила

Дослідники розробили спеціальні чорнила для татуювань, зовнішній вигляд яких можна змінювати за допомогою світла. Технологія PhotoTat дає змогу активувати кольори, приховувати зображення та змінювати дизайн без болісного видалення татуювання.

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Розробка може стати корисною не лише для любителів боді-арту, а й для медицини. Про це пише Live Science.

Як працюють чорнила, які можна "вмикати" та "вимикати"

Система PhotoTat містить три основні кольори чорнила – синій, пурпурний і жовтий. Їх виготовляють із використанням фотохромних барвників – світлочутливих сполук, здатних змінювати колір залежно від довжини хвилі світла.

Барвники поміщені в наночастинки поліметилметакрилату (ПММА) – медичного склоподібного пластику, який уже використовують у медичних імплантатах і дермальних філерах.

Під впливом світла певної довжини хвилі барвники змінюють молекулярну структуру. За словами співавтора дослідження, доцента кафедри біомедичної інженерії Університету Колорадо в Боулдері Карсона Брунса, ультрафіолетовий світлодіод із довжиною хвилі 365 нанометрів може активувати пігменти приблизно за дві-три секунди.

Після активації кольори залишаються видимими від кількох годин до кількох днів за звичайного освітлення в приміщенні. Однак під яскравим сонячним світлом на вулиці вони зникають за лічені секунди.

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При цьому сам пігмент залишається у шкірі, змінюється лише зовнішній вигляд татуювання. Дослідники встановили, що всі три кольорові канали PhotoTat зберігають здатність перемикатися у шкірі протягом 1,4–2,2 року.

"Це татуювання, яке ви можете зробити, і коли вирішите, що більше не хочете його бачити або просто не хочете, щоб воно було на тілі, ви можете просто його видалити. І все. Вам не потрібно буде її знову вмикати", – пояснив Брунс.

Як можна змінювати дизайн татуювань

Три кольори PhotoTat дають змогу активувати різні ділянки малюнка за допомогою світла різної довжини хвилі. Наприклад, пурпурну частину татуювання можна активувати зеленим світлом, а жовтий пігмент – синім.

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Завдяки цьому власник зможе змінювати вигляд і колірну гаму малюнка. Технологію також можна поєднувати зі звичайним чорнилом: наприклад, у постійному чорному татуюванні можна залишити приховані елементи PhotoTat, які ставатимуть видимими лише після активації.

Брунс випробував різні варіанти чорнила на власній шкірі. Він зробив татуювання у вигляді лусочок із різними візерунками, кожна з яких слугувала окремим експериментом. За його словами, одні лусочки з’являлися нізвідки, а інші змінювали колір після активації.

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Розробка може зацікавити людей, які хочуть зробити татуювання, але бояться його постійності. Також технологія стане у пригоді тим, хто любить свої малюнки, проте іноді змушений приховувати їх через роботу, соціальні очікування або сімейні обставини.

Для чого PhotoTat може знадобитися в медицині

Дослідники вважають, що технологія може мати практичне застосування в медичній сфері. Наприклад, пацієнтам, які проходять променеву терапію, іноді роблять постійні татуювання для точного вирівнювання променів випромінювання. Такі мітки залишаються на шкірі навіть після завершення лікування.

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PhotoTat потенційно дозволить активувати подібні позначки під час медичних процедур, а після їх завершення – приховувати.

Брунс також кілька років працював над іншими різновидами "розумних" татуювань. Серед них – дозиметричні малюнки, які вимірюють кількість ультрафіолетового випромінювання, отриманого людиною, а також татуювання, що змінюють колір під впливом небезпечного гамма-випромінювання.

Такі розробки можуть бути корисними, зокрема, для астронавтів та інженерів-ядерників, яким необхідно контролювати рівень опромінення.

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Скільки коштує чорнило PhotoTat

Наразі Брунс разом із колегою-татуювальником вивів на ринок лише фіолетове чорнило PhotoTat. Воно пройшло серію незалежних медичних тестів, які підтвердили його безпечність для використання.

Вартість невеликого флакона становить 100 доларів. Дослідник сподівається, що подальші дослідження дадуть змогу випустити інші кольори та знизити собівартість виробництва, зробивши технологію доступнішою.

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