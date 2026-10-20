Сталевий шлак замість асфальту: вчені придумали, як зробити дороги ''вічними''

Китайські інженери розробили технологію дорожнього покриття, у якій сталевий шлак – побічний продукт металургійного виробництва – використовують замість значної частини традиційних матеріалів. Новий композит може служити у кілька разів довше за звичайний асфальт, а його масштабне застосування потенційно здатне скоротити викиди парникових газів і витрати на ремонт доріг.

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Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth & Environment. Автори роботи показали, що поєднання сталевого шлаку з епоксидною асфальтовою сумішшю дає матеріал, який має високу стійкість до зношування та деформації.

Що таке сталевий шлак

Сталевий шлак утворюється як побічний продукт під час виплавки та переробки сталі із залізної руди й брухту. Він містить, зокрема, діоксид кремнію та оксиди металів.

Зазвичай цей матеріал вважають промисловими відходами, але китайські дослідники запропонували використовувати його як компонент дорожнього покриття.

Висока міцність шлаку робить його придатним для конструкцій, які зазнають значних навантажень. У дорожньому будівництві це особливо важливо, оскільки покриття постійно піддається тиску транспорту, стиранню, температурним коливанням і деформаціям.

Зі шлаку створили новий матеріал

Дослідники поєднали сталевий шлак з епоксидною асфальтовою сумішшю. Отриманий матеріал назвали SEAM.

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Лабораторні випробування та математичне моделювання показали, що покриття на основі SEAM значно довговічніше за звичайний асфальт.

Залежно від складу суміші термін експлуатації може суттєво відрізнятися. Покриття із вмістом 35% епоксидної смоли, за результатами моделювання, здатне служити близько 15 років, тоді як при збільшенні частки епоксидної смоли до 50% цей показник може сягати 20 років.

Для порівняння, звичайне асфальтове покриття потребує заміни приблизно через шість років.

Таким чином, використання SEAM може скоротити кількість ремонтів і замін дорожнього полотна у кілька разів.

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Дорожче будівництво, але менше ремонтів

Однією з проблем технології залишається її початкова вартість. Будівництво дороги із застосуванням SEAM обходиться дорожче, ніж створення звичайного асфальтового покриття.

Водночас автори дослідження вказують, що в довгостроковій перспективі ці витрати можуть компенсуватися завдяки значно більшому терміну служби матеріалу.

Якщо дорогу не потрібно так часто ремонтувати або повністю перекладати, зменшуються витрати на матеріали, техніку та проведення дорожніх робіт. Крім того, скорочується кількість ресурсів, необхідних для виробництва нового покриття.

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Шлак може допомогти скоротити викиди

Технологія має не лише економічний, а й екологічний потенціал.

Використання сталевого шлаку дозволяє повторно застосовувати промислові відходи, які в іншому випадку потребували б утилізації.

Додатковий ефект може дати й збільшення терміну служби доріг. Якщо покриття довше залишається придатним до експлуатації, потреба у виробництві, транспортуванні та укладанні нових матеріалів виникає рідше.

Це все, своєю чергою, може помітно скоротити викиди парникових газів в атмосферу, зменшивши шкоду для клімату.

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"Заміна 25–100% міських дорожніх покриттів дозволить: скоротити викиди парникових газів на 19% (на 431–1741 млн тонн), зменшити викиди дрібнодисперсних твердих частинок на 13% (на 303–1229 млн кг) та запобігти приблизно 31 802–128 980 передчасним смертям", – йдеться в дослідженні.

Який економічний ефект прогнозують

Дослідники застосували свою модель до міської дорожньої мережі Китаю, щоб оцінити потенційний ефект від масштабного впровадження технології.

За їхніми розрахунками, економічний ефект від використання такого покриття може становити від 519 млрд доларів до 2,24 трлн доларів.

Різниця між оцінками залежить від масштабів застосування технології та параметрів дорожнього будівництва.

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