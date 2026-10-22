Собаки в Чорнобилі розділилися на генетичні групи: яку особливість помітили вчені

Здичавілі собаки, які вільно живуть у різних частинах Чорнобильської зони, виявилися генетично відмінними між собою, хоча деякі групи розділяють лише десятки кілометрів. У ході дослідження ДНК вчені виявили, що собаки, які живуть поблизу атомної електростанції, генетично відрізняються від тих, що мешкають у місті Чорнобилі, розташованому за 15 км від неї. Дослідники також знайшли окрему генетичну групу в Славутичі.

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Про це пише Hindustan Times. Вчені також виявили численні родинні зв’язки між тваринами з різних частин регіону.

Вчені дослідили ДНК понад 300 собак

Після аварії на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року тисячі людей були змушені залишити свої домівки, а частина з них не змогла забрати із собою домашніх тварин. Через десятиліття вчені вирішили з’ясувати, як жили здичавілі собаки та їхнє потомство.

У журналі Science Advances опубліковано дослідження, в якому проаналізували ДНК 302 собак із трьох локацій.

Зразки крові тварин збирали у 2017–2019 роках поблизу Чорнобильської АЕС, у самому Чорнобилі та у Славутичі, що знаходиться приблизно за 45 км від станції.

Для порівняння генетичних характеристик дослідники проаналізували 129 497 генетичних маркерів.

Собаки з різних районів мають різний генетичний профіль

Аналіз показав, що собаки, які мешкають безпосередньо поблизу Чорнобильської АЕС, генетично відрізняються від собак із Чорнобиля.

Окрему генетичну популяцію дослідники виявили й у Славутичі. Це означає, що всі досліджені тварини не становлять єдиної генетично однорідної групи, попри те, що вони живуть у межах одного регіону.

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Водночас генетичні відмінності не означають повної ізоляції популяцій. Дослідники виявили родинні зв’язки між собаками, які мешкають у різних місцях.

77% собак мали родичів серед досліджених тварин

З 302 собак 233 – приблизно 77% – мали серед досліджених тварин хоча б одного з батьків або нащадка.

Загалом науковці встановили 15 родинних груп. Найбільша з них налічувала понад 162 собаки, причому родичів виявили в різних частинах Чорнобильського регіону.

Такі результати свідчать, що популяції не були повністю ізольованими одна від одної. Деякі собаки або їхні предки могли переміщуватися між різними районами Чорнобильської зони.

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Чому собаки відрізняються одна від одної

Зона відчуження не є однорідним середовищем, вона поєднує промислові об’єкти, покинуті населені пункти та лісові території, тому умови існування тварин у різних її частинах відрізняються. Крім того, поблизу Чорнобильської АЕС продовжують працювати люди, які підгодовують собак. В інших районах тваринам доводиться самостійно шукати їжу та пристосовуватися до місцевих умов.

Усе це може впливати на переміщення тварин, їхнє розмноження та формування родинних груп. Генетичні відмінності також можуть бути пов’язані з історією схрещування та особливостями походження собак.

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Виявлені генетичні особливості дають змогу дослідити, як місцеві умови пов’язані з родинними зв’язками, розмноженням і переміщенням тварин. Порівняння собак із кількох локацій допомогло виявити відмінності, які могли б залишитися непомітними під час дослідження лише однієї популяції. Дослідження також дозволило простежити зв’язки між тваринами з різних частин регіону, одночасно зафіксувавши генетичні відмінності, зумовлені місцем їхнього перебування.

Чи пов’язані генетичні відмінності собак із радіацією

Попри те, що тварини живуть на території, яка постраждала від радіоактивного забруднення, вчені не стверджують, що саме радіація спричинила генетичні відмінності між собаками.

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Науковці у своєму аналізі зосередилися на структурі популяцій, походженні та родинних зв’язках. А щоб з’ясувати, чи вплинуло тривале опромінення низькими дозами на біологію тварин, потрібні додаткові дослідження.

Разом з тим вчені зазначають, що через 40 років після Чорнобильської катастрофи місцеві собаки становлять важливий об’єкт наукових спостережень. Дослідження ДНК допомагає зрозуміти, як формуються популяції тварин у зміненому середовищі та чому генетичні відмінності можуть зберігатися навіть між групами, які живуть відносно близько одна до одної.

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Розуміння цих закономірностей може допомогти науковцям досліджувати, як географія, історія розмноження та умови довкілля формують популяції тварин із плином часу.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Чорнобилі помітили унікальне стадо корів. За роки життя на віддалі від людей тварини здичавіли і виробили свої звички. Стадо пересувається лісом практично безшумно, у ньому з'явилося поповнення, а за потреби ватажок стада вступає у бій з лісовими хижаками, захищаючи "своїх".