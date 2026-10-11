Шоколад визнали спортивним харчуванням: його запах здатний підвищити силу і витривалість

Звичайний темний шоколад, принаймні, деякі вчені відтепер визнають спортивним харчуванням. Справа у тому, що його запах нібито здатний підвищити силу і витривалість. Дослідники з університету Малайї провели низку досліджень, і тепер стверджують, що вдихання запаху шоколаду може допомогти "зробити більше вправ і повторень у тренажерному залі".

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Дослідження організували досить просто: одним спортсменам давали перед тренуваннями нюхати шоколад, а іншим – дистильовану воду. В журналі Frontiers in Physiology визнали експеримент освітян Малайї гідним публікації у якості наукової статті.

Як проводили експеримент

У дослідженні взяли участь всього 23 молоді здорові чоловіки (віком від 25 до 35 років) із помірним досвідом силових тренувань. Учасників розділили на три групи та давали їм вдихати запахи темного шоколаду, що містить 90% какао, молочного шоколаду (60% какао), та дистильовану воду.

Всі три групи перед дослідженням голодували протягом щонайменше 10 годин. Після голодування вони вдихали запропоновані їм запахи й шли на силові тренажери. А тим часом дослідники спостерігали за їхньою продуктивністю, рівнем голоду та зусиллями.

Результати

Дослідники стверджують: учасники експериментів, які вдихали запах темного шоколаду, виконали приблизно на 18 жимів штанги більше, ніж ті, хто вдихав запах води в контрольній групі. Ті, хто перед тренуванням нюхав молочний шоколад, виконали приблизно на дев'ять додаткових повторень більше.

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Освітяни з університету Малайї на основі свого дослідження також дійшли до висновку, що запах темного шоколаду зменшує відчуття голоду та збільшує ситість перед фізичними вправами. А молочний шоколад був оцінений як "більш приємний запах", який "суттєво не впливає" на апетит.

Що кажуть експериментатори

Дослідники вважають, що результати можуть бути пов'язані з тим, як людський мозок асоціює знайомі запахи з їжею.

"Аромат темного шоколаду слугує засвоєним сигналом про насичену, гірку та дуже ситну їжу, що по суті обманом переводить організм у передбачуваний стан ситості", – пояснив доктор наук Нашрудін Нахарудін, один із експериментаторів в університеті Малайї.

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Щоправда, він визнав – всі результати є попередніми. У дослідженні брали участь лише 23, лише молоді, і лише чоловіки, тобто не можна говорити про достатню релевантність групи. Також дослідники не вимірювали рівень гормонів чи активність мозку, щоб точно визначити, чому ти чи інші запахи впливають на продуктивність діяльності організму.

До чого тут шоколад

Також з досліду освітян університету Малайї незрозуміло, чи це саме запах шоколаду "допомагав" спортсменам, чи інші харчові запахи можуть мати подібні ефекти.

Знаменитий батончик Snickers відомий у всьому світі, проте мало хто здогадується, яка саме історія стоїть за його назвою. А між тим популярний шоколадний десерт, що став улюбленим ласощами для мільйонів, має назву, яка має несподівано особисте значення для його творців.