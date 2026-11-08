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ШІ вперше допоміг створити універсальну вакцину проти пташиного грипу

Марія ДрофичМарія Дрофич
Time to read2 хв
462
ШІ вперше допоміг створити універсальну вакцину проти пташиного грипу
Ілюстраційне фото. Джерело: Девід Сівер/Медичний коледж Ларнера при Університеті Вермонта

Науковці Кембриджського університету створили експериментальну вакцину проти пташиного грипу, використовуючи штучний інтелект. На відміну від наявних препаратів,нова розробка забезпечує захист одразу від кількох генетично різних варіантів вірусу,зокрема тих, які можуть зʼявитися в майбутньому.

Про результати дослідження повідомили 6 листопада. Наукову роботу опублікували в журналі CellReports Medicine, а наступним етапом розробки мають стати клінічні випробування за участю людей.

Вакцину розробили з урахуванням мутацій вірусу

Головна особливість нового препарату полягає в тому, що він не прив'язаний до одного штаму пташиного грипу. Дослідники прагнули створити вакцину, яка зможе забезпечувати імунний захистнавіть тоді,коли вірус зміниться та сформує нові генетичні варіанти.

Для цього науковці проаналізували генетичні дані вірусів пташиного грипу, зібрані в межах програм спостереження за інфекцією в різних країнах. До вибірки увійшли зразки від диких тварин, сільськогосподарських тварин і людей, які заразилися вірусом.

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На основі цих даних за допомогою штучного інтелекту та обчислювальних алгоритмів створили пʼять синтетичних антигенів. Вони мають відображати генетичне різноманіття вірусу та допомагати імунній системі розпізнавати різні його варіанти.

Керівник дослідження Джонатан Гіні з Кембриджського університету пояснив, що новий підхід дає змогу не чекати появи чергової мутації, а заздалегідь враховувати можливу еволюцію вірусу.

Нова вакцина показала кращі результати у випробуваннях

Експериментальний препарат перевірили на мишах і тхорах. Він повністю захистив піддослідних тварин від кількох генетично відмінних штамів пташиного грипу, які раніше вже спричиняли зараження людей.

Для порівняння, серед тварин, яким ввели наявну вакцину проти пташиного грипу, що зберігається для підготовки до можливих пандемій, вижила лише половина.

Нині підготовка до можливих пандемій переважно передбачає створення запасів препаратів проти штамів, які вже відомі.Розробка Кембриджського університету має змінити цей підхід і забезпечити ширший захист від потенційних загроз.

Коли вакцину можуть випробувати на людях

Поки що препарат пройшов доклінічні випробування, тому його ефективність і безпечність для людей ще належить перевірити. Наступним кроком дослідників стане проведення клінічних випробувань.

Команда також планує використати розроблений метод для створення вакцин проти сезонного грипу та інших РНК-вірусів, які швидко мутують.

Як повідомляв OBOZ.UA, вакцина проти раку продемонструвала результати під час досліджень на мишах. Препарат запобіг до 88% випадків агресивних форм раку, включно з меланомою та раком підшлункової залози.

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