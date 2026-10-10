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Про нього писав Цицерон: біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд віком 2100 років

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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Про нього писав Цицерон: біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд віком 2100 років
На узбережжі Туреччини знайшли посуд віком 2100 років. Джерело: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Біля узбережжя Туреччини на кораблі, який пролежав на дні моря 2100 років, морські археологи знайшли сотні одиниць "розкішного посуду" – посуду, що "високо цінував" відомий римський державний діяч Цицерон. Американські експерти вважають, що ця знахідка є "досить рідкісною".

Про знахідку повідомила дерагенція Туреччини Anadolu. Своєю чергою улюблений мовник американського президента Трампа зауважив, що "немає доказів, що цей посуд належав Цицерону". Так чи так, це все одно цікаво, бо "скарби можуть бути пов'язані з римським велетнем, який сформував історію Америки", вважають в Fox News.

Що саме знайшли

Про нього писав Цицерон: біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд віком 2100 років

Біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд. Джерело: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Загалом було знайдено 122 тарілки, таці різних форм та розмірів, посуд, який використовувався для горіхів, супу та риби. Це, звісно, не все – загалом було знайдено більше тисячі різних артефактів, в тому числі римські гроші та коштовності.

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Дослідники вважають, що корабель прямував із Росуса до Риму, коли під час шторму налетів на мілину і застряг, а після припливу затонув. Судно і досі лежить на дні (на глибині до 55 метрів).

Про нього писав Цицерон: біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд віком 2100 років

Біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд. Джерело: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Професор класичної філології та історії Північно-Західного університету Тако Терпстра вважає, що знайдений посуд дає унікальну можливість "повʼязати стародавні артефакти з історичними джерелами".

За його словами, монети, знайдені на борту корабля, допомагають вченим визначити вік затонулого судна, а кераміку можна віднести до регіону виробництва, який знаходиться на території сучасної південної Туреччини та північної Сирії.

До чого тут Цицерон

Про нього писав Цицерон: біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд віком 2100 років

Біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд. Джерело: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

"Це не звичайний посуд. Це не те, що звичайні римляни ставили б на свій стіл. Це призначено для елітного ринку, що є однією з причин, чому Цицерон згадує про них", – вважає Тако Терпстра.

В Fox News переймаються саме згадками про Цицерона.

Про нього писав Цицерон: біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд віком 2100 років

Біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд. Джерело: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

"Ця знахідка має особливе значення, оскільки вважається, що кераміка походить із Росуса – центру виробництва, згаданого у працях Цицерона. Хоча доказів того, що знайдений посуд належав самому Цицерону, немає", – зазначив американський мовник.

Телеканал нагадав, що Цицерон був одним із найвидатніших ораторів і політиків Стародавнього Риму, і "мав величезний вплив" на батьків-засновників США, особливо на Томаса Джефферсона та Джона Адамса.

Про нього писав Цицерон: біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд віком 2100 років

Біля узбережжя Туреччини знайшли елітний посуд. Джерело: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Зокрема у листі до свого друга Аттікуса, датованому 50 роком до н. е., державний діяч писав, що замовив для нього керамічний посуд саме із Росуса.

Як повідомляв OBOZ.UA, археологи, які досліджують давньоримське поселення Гранд на північному сході Франції, виявили понад 1000 кістяних гральних кубиків. Незвичайна концентрація артефактів на невеликій ділянці змусила науковців замислитися, для чого використовували цю територію майже дві тисячі років тому.

До речі, раніше OBOZ.UA писав, що на березі Галілейського моря було знайдено синагогу, в якій міг навчати Ісус Христос.

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