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Предок людини жив раніше, ніж вважалося: вчені знайшли нові докази

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
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Предок людини жив раніше, ніж вважалося: вчені знайшли нові докази
Реконструкція черепа представника виду Homo Erectus. Джерело: DEA / L. DE MASI

Скам’янілості свідчать, що наші предки Homo erectus були першими гомінінами, у яких з’явилися ознаки пристосування до життя на землі: їхні ноги ставали довшими, а руки – коротшими. Назва цього виду перекладається як "людина прямоходяча".

Саме тому антропологам так важливо якомога точніше визначити час появи Homo erectus. І, як пише видання Science Alert, новий аналіз скам’янілостей, проведений міжнародною командою дослідників і опублікований у журналі Annals of Human Biology, відсуває появу цих давніх людей приблизно на 200 тисяч років у минуле.

Масштаб перегляду датування вражає. Щоб зрозуміти його, не будучи науковцем, уявіть, що археологи далекого майбутнього знаходять перший iPhone і з’ясовують: його створили не у 2007 році, як вважали раніше, а ще за часів неандертальців і шерстистих мамонтів. Приблизно такий зсув по часовій шкалі відбувся завдяки цій роботі.

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Відкриття зробили в кар’єрі Дрімолен-Мейн неподалік Йоганнесбурга, у Південній Африці. Це надзвичайно важливе місце для вивчення ранніх людей, яке входить до так званої "Колиски людства". Крім того, дослідження містить нові дані про ще одного, віддаленішого родича сучасної людини.

"У цій статті ми описуємо нову скам’янілість дорослої особини, яку віднесли до Homo erectus і позначили як DNH 127. Вона додатково підтверджує, що цей вид уперше з’явився на півдні Африки близько двох мільйонів років тому", – пояснює археолог Джессі Мартін з австралійського Університету Ла-Троб.

Однак перегляд хронології не можна назвати цілком несподіваним: фрагмент черепа під позначенням DNH 134 уже датували тим самим періодом. Проблема полягала в тому, що DNH 134 належав маленькій дитині, тому порівнювати його з рештками дорослих особин було складно.

Предок людини жив раніше, ніж вважалося: вчені знайшли нові докази

Дослідники знайшли понад 100 уламків викопних решток на території археологічної пам'ятки Дрімолен Мейн Кворрі. Джерело: Martin et al., Ann. Hum. Biol., 2026

У межах нового дослідження науковці проаналізували загалом 18 скам’янілостей. Для визначення виду вони вивчали фізичні особливості кісток, а вік решток встановлювали за допомогою геологічних методів, зокрема радіометричного датування.

Окрім єдиної скам’янілості Homo erectus – DNH 127, дослідники пов’язали ще 14 знахідок з іншим видом давніх гомінінів – Paranthropus robustus. Цей родич стоїть на еволюційному дереві далі від сучасної людини, ніж Homo erectus. Він мав масивні щелепи й великі зуби, пристосовані до пережовування твердої та жорсткої їжі.

Поки в Homo erectus збільшувався мозок, а зуби ставали меншими, у Paranthropus robustus відбувався протилежний процес: зуби збільшувалися, а жувальні м’язи міцнішали. Про це, зокрема, свідчать особливості будови щелеп. Зрештою саме еволюційна лінія Homo erectus продовжила існування, тоді як Paranthropus robustus вимер. "Ці два види людей жили на одній території, і рештки обох збереглися в печері Дрімолен", – розповідає Мартін.

"Ми знаємо, що зрештою успішною виявилася лінія Homo erectus, до якої належали наші предки. Проте два мільйони років тому в Дрімолені Paranthropus robustus було більш ніж удесятеро більше, ніж Homo erectus", – пояснює науковець.

Знахідки Paranthropus robustus також підтверджують, що цей вид змінювався в процесі еволюції. Інші його скам’янілості, знайдені в різних місцях, свідчили про появу більших і міцніших особин – ознаку еволюційних змін усередині виду.

Нові рештки Paranthropus robustus виявили особливості будови щелеп, яких раніше не описували, а також продемонстрували кілька варіантів анатомічної мінливості. "Велика кількість скам’янілостей із Дрімолену, частину яких ми описали в цій статті, дає безпрецедентну можливість дослідити мікроеволюційні зміни, що формували наших предків", – зазначає Мартін.

Предок людини жив раніше, ніж вважалося: вчені знайшли нові докази

Фрагмент DNH 127 під різними кутами. Джерело: Martin et al., Ann. Hum. Biol., 2026

Науковці й раніше знали, що еволюція людини була складною: різні види давніх людей могли існувати одночасно й на сусідніх територіях, а не обов’язково змінювали один одного послідовно. Нове дослідження допомагає краще зрозуміти історію двох видів, які мешкали в районі Дрімолену.

Водночас варто пам’ятати, що знайдені рештки – це порівняно невеликі фрагменти. Щоб остаточно підтвердити присутність Homo erectus і Paranthropus robustus у цьому регіоні так давно, потрібні подальші дослідження. Утім, науковці мають у своєму розпорядженні чимало скам’янілостей із цієї місцевості, і цілком імовірно, що під час наступних розкопок знайдуть ще більше.

Нові відкриття можуть допомогти з’ясувати, чому еволюційна лінія Paranthropus robustus зрештою зникла, тоді як Homo erectus, імовірно, належав до лінії, що привела до появи сучасної людини. "У той період саме наші предки Homo erectus здавалися тими, хто мав найменше шансів на виживання", – підсумовує Мартін.

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