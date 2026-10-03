Понад 8000 років тому на Землі зникло озеро розміром із Францію: як це назавжди змінило клімат

На території Північної Америки колись існувало гігантське озеро Агассіс, площа якого сягала 440 тис. кв. км. Серія масштабних скидів його прісної води в океан спричинила глобальні зміни клімату, а понад 8000 років тому водойма остаточно зникла з карти Землі

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Про це пише Discover Wildlife. Історія водойми пов'язана з таненням Лаврентійського льодовикового щита, який близько 110 тис. років тому вкривав значну частину Північної Америки, а його товщина сягала 3 км.

Як утворилося гігантське озеро

Близько 16 тис. років тому розпочалося глобальне потепління, через що Лаврентійський льодовик почав активно танути. Водночас його краї розташовувалися на височині, тому тала вода не могла вільно стікати й поступово накопичувалася.

Так сформувалося озеро Агассіс площею близько 440 тис. кв. км. Для порівняння, це приблизно відповідає площі сучасної Франції та Чорного моря.

Водойма не мала стабільних меж: у міру танення льодовика її обриси постійно змінювалися. Спочатку вода стікала на південь, а згодом її потоки спрямувалися на північний схід і північний захід.

Величезний скид води змінив клімат

Наймасштабніший скид стався приблизно 13 тис. років тому. Тоді льодові перепони зруйнувалися, і величезна кількість прісної води через Гудзонову затоку хлинула до Північного Льодовитого та Атлантичного океанів.

Ця подія збіглася з різким кліматичним зсувом, відомим як пізній дріас. Глобальне потепління раптово змінилося похолоданням, яке тривало близько 1200 років, а температура в Північній півкулі знизилася приблизно на 3 °C.

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Деякі вчені припускають, що великий приплив прісної води з Агассіса порушив циркуляцію вод в Атлантичному океані. Ця система зазвичай переносить теплі води на північ, а холодні – на південь.

За однієї з версій, спричинене цим похолодання могло стати одним із факторів вимирання частини північноамериканської мегафауни. Серед видів, які зникли, були мамонти, саблезубі тигри та гігантські лінивці.

Що залишилося після Агассіса

Озеро Агассіс проіснувало ще тисячі років. Остаточно воно зникло приблизно 8400 років тому, коли льодові перепони знову обвалилися, спричинивши стрімкий скид колосального об'єму води до Північного Льодовитого океану.

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За наведеними даними, це призвело до підвищення рівня Світового океану приблизно на 2,8 м за один рік та затоплення значних територій.

Після остаточного зникнення водойми на її місці залишилася велика рівнина з родючими ґрунтами. Сьогодні ця територія охоплює частину канадських прерій та Середнього Заходу США.

Водночас деякі сучасні водойми вважаються залишками колишнього гігантського озера. Серед них – озера Вінніпег, Вінніпегосіс, Лес і Манітоба.

Нагадаємо, льодовики Землі продовжують стрімко втрачати масу, що впливає на рівень Світового океану та клімат планети. Вчені опублікували звіт про масштаби цих змін за останні десятиліття.

Як писав OBOZ.UA, танення льодовиків і переміщення величезних мас води впливають не лише на клімат, а й на саму планету. Вчені пояснили, як ці процеси поступово змінюють форму Землі.