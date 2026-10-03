Підліток має пам’ять, кращу, ніж у 99,9% населення: вчені розповіли про феномен

Для більшості людей пам’ять досить крихка. Навіть важливі події з часом можуть втрачати деталі, змішуватися або змінюватися у спогадах. Однак у дуже рідкісних випадках люди здатні пам’ятати власне минуле з винятковою точністю.

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Вважається, що у світі менш як 100 людей мають надзвичайно розвинену автобіографічну пам’ять – Highly Superior Autobiographical Memory, або HSAM. У новому дослідженні вчені описали випадок 16-річного підлітка, якого для захисту особи назвали KCL. Він здатний згадувати події зі свого життя з надзвичайною кількістю деталей, інформує Science Alert.

У лютому 2025 року KCL звернувся до когнітивного дослідника Кристіана Баржиковського, який опублікував кілька наукових робіт про мимовільну автобіографічну пам’ять.

За словами вчених, підліток розповів про дуже ранні спогади, зокрема про події, які нібито датуються приблизно тримісячним віком – квітнем 2009 року. Він також повідомив про спогади з раннього дитинства, приблизно 2010–2011 років, які, за його словами, підтверджували батьки.

KCL зазначав, що приблизно з трьох років у нього сформувалося безперервне усвідомлене відчуття власної автобіографічної історії. Відтодібільшість його спогадів, за його словами, залишаються дуже детальними та легко доступними.

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Підліток розповів, що спогади часто з’являються мимоволі через невеликі подразники – запах, пісню або окрему фразу. За його словами, він здатний докладно згадати події приблизно з половини днів, які минули від серпня 2022 року.

Дослідники провели з KCL серію стандартних тестів дистанційно, оскільки він жив далеко від наукової команди.

Результати підтвердили, що підліток справді має HSAM. Його показники відповідали рівню, який статистично перевищує показники більш ніж 99,9% населення.

Водночас інші когнітивні здібності – увага, робоча пам’ять і виконавчі функції – залишалися цілком звичайними. Для людей із HSAM це, як зазначають дослідники, доволі типовий результат.

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Батьки хлопця також не повідомляли про якісь незвичні особливості розвитку, психіатричні проблеми чи труднощі з навчанням.

Дослідники наголошують, що люди з такою пам’яттю не обов’язково мають загалом вищі розумові здібності. За їхніми словами, вони часто не відрізняються від більшості людей у таких завданнях, як запам’ятовування чисел або повсякденної інформації.

Головна різниця полягає саме у тому, як вони зберігають і відтворюють автобіографічні події – тобто інформацію про те, що самі пережили, бачили або робили. Особливу увагу вчені звернули на мимовільний характер спогадів KCL.

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Перший офіційно описаний випадок HSAM з’явився ще у 2006 році. Тоді дослідники розповіли про жінку, в якої спогади про власне минуле виникали безперервно, автоматично та без її контролю.

Відтоді науковці вивчили ще кілька подібних випадків, однак більшість досліджень були зосереджені на здатності людей свідомо пригадувати події. Мимовільні спогади вивчали значно рідше.

Під час одного з експериментів KCL виконував завдання на комп’ютері та стежив за певними візуальними шаблонами. Час від часу дослідники запитували, які думки виникали у нього в цей момент.

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Порівняно з даними звичайних людей, у підлітка була значно вища частота мимовільних автобіографічних спогадів. Однак це стосувалося лише думок про власне минуле. Частота спонтанних думок про майбутнє залишалася в межах норми, як і загальна кількість думок, не пов’язаних із виконуваним завданням.

На думку авторів дослідження, це може означати, що HSAM – не просто "краща пам’ять" у звичайному розумінні. Ймовірно, головна відмінність полягає у механізмі доступу до спогадів: люди з HSAM можуть бути значно чутливішими до підказок, які запускають автобіографічні спогади, а поріг для їхнього відтворення у них може бути нижчим.

Тобто феномен може полягати не лише в тому, що саме людина пам’ятає, а й у тому, наскільки легко та швидко вона отримує доступ до цих спогадів.

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