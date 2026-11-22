У водах озера Тітікака неподалік від острова Сонця (Ісла-дель-Соль) дайвери знайшли незвичайне кам'яне утворення, зовні схоже на стару стіну та сходи. Ця знахідка може започаткувати новий етап підводних археологічних досліджень в одному з найбільш шанованих священних місць Південної Америки.

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Кам'яні структури помітили в перший тиждень листопада учасники спортивного дайвінг-клубу Військово-морських сил Болівії. Про це повідомляє видання Arkeonews.

Знахідка військових дайверів і позиція вчених

За словами дайверів, чітке розташування каменів вказує на те, що в минулому це могло бути рукотворною спорудою. Однак фахівці закликають не поспішати з висновками.

Командир Центру підготовки до глибоководних занурень ВМС Болівії капітан Макс Альваро Вільярроель Муньйос пояснив, що в акваторії Тітікаки трапляється багато скельних порід. Щоб з’ясувати, чи є знайдені сходи стародавніми руїнами або результатом природних процесів, потрібна повноцінна наукова експертиза. Поки не встановлено ні природу об’єктів, ні їхнє можливе датування, хоча подібні структури раніше вже фіксували й досліджували в інших частинах озера.

Спадщина Тіванаку та інків

Увага до нової знахідки зумовлена багатою археологічною історією регіону. Починаючи з 2012 року, міжнародні та болівійські експедиції здійснили понад 1350 занурень. За даними ЮНЕСКО, ученим вдалося виявити близько 20 підводних пам’яток і підняти з дна понад 20 тис. артефактів, що охоплюють епохи від цивілізації Тіванаку до імперії інків.

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Озеро століттями слугувало не лише джерелом ресурсів, а й важливим церемоніальним центром. Там археологи знайшли ритуальні підношення VIII–X століть – золоті прикраси, керамічні курильниці, вироби з морських мушель і кістки принесених у жертву молодих лам. Як показало дослідження 2019 року, ці обряди допомагали зміцнювати політичну та релігійну владу держави Тіванаку (500–1100 рр. н. е.).

У 2014 році на глибині близько шести метрів виявили герметичну кам’яну скриньку. Усередині неї були мініатюрна фігурка лами або альпаки, вирізана з мушлі, і тонкий згорнутий аркуш золота. У 2020 році в журналі Antiquity науковці підтвердили, що інки успадкували традицію водних жертвоприношень, зберігши сакральний статус озера. Зв’язок між цими ритуальними місцями та нещодавно знайденими сходами ще належить перевірити.

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Найдавніші мореплавці острова Сонця

Район острова Сонця приховує сліди людської діяльності, що сягають глибини віків задовго до розквіту інків і Тіванаку. Згідно з дослідженням, опублікованим у березні 2026 року в журналі Latin American Antiquity, люди оселилися тут щонайменше 3500 року до нашої ери, на 700 років раніше, ніж вважалося раніше.

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Повторний аналіз деревного вугілля, кам’яних знарядь і обсидіану з розкопок у районі Чушукуллу привів учених до важливих висновків. Навіть з огляду на те, що тисячі років тому рівень води в Тітікаці був нижчим, протягом останніх 5000 років дістатися до острова можна було лише водою. Це доводить, що місцеві жителі опанували будівництво човнів набагато раніше, ніж вважала наука.

Вулканічне скло (обсидіан), знайдене на острові, не трапляється там у природі. Аналіз показав, що його доставляли з материка, зокрема з району Чівая. Озеро Тітікака було частиною розвиненої системи обміну за тисячоліття до виникнення імперії інків. Нова підводна знахідка поки залишається загадкою, але вона дає археологам ще один вагомий привід продовжити дослідження вод навколо острова Сонця, що зберігають історію завдовжки в кілька тисячоліть.

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Нагадаємо, археологи виявили на невеликому японському острові залишки восьмикутної споруди, яка могла бути частиною буддійської пагоди або іншої релігійної будівлі.

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