Задовго до загибелі "Титаніка" Сполучені Штати сколихнула морська трагедія, яка забрала сотні життів і мала серйозні економічні наслідки. У 1857 році біля узбережжя Південної Кароліни затонув пароплав SS Central America. Разом із ним на дно Атлантичного океану пішли величезні запаси золота, які вдалося відшукати лише через 131 рік.

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Як пише Popular Science, на борту судна перебувало золото вартістю приблизно 1,2 мільйона доларів за тодішніми цінами. За оцінкою видання, сьогодні його вартість могла б становити близько 236 мільйонів доларів. Проте історія пошуків скарбу виявилася не менш драматичною, ніж сама катастрофа.

Як затонув корабель із золотом

У середині XIX століття подорож між західним і східним узбережжями США була складною та тривалою. Трансконтинентальної залізниці ще не існувало, тому мандрівники часто добиралися морем до Панами, перетинали її територію залізницею, а потім продовжували шлях іншим судном.

Пароплав SS Central America обслуговував один із таких маршрутів. 3 вересня 1857 року він вирушив із Панами до Нью-Йорка, маючи на борту 592 людини. Після зупинки в Гавані корабель продовжив подорож, однак незабаром потрапив у потужний ураган.

Шторм пошкодив судно, і вода почала заповнювати його внутрішні приміщення. Екіпаж разом із пасажирами намагався врятувати корабель, але згодом вода дісталася котлів, через що пароплав втратив можливість рухатися.

Капітан устиг подати сигнал лиха. Частину пасажирів, зокрема жінок і дітей, евакуювали на інше судно.

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12 вересня 1857 року SS Central America остаточно затонув. Жертвами катастрофи стали 425 людей. Капітан також загинув, залишившись на кораблі. Деяким чоловікам вдалося врятуватися, тримаючись за уламки дерев'яних конструкцій та інші предмети, які залишилися на поверхні води.

Як затонулий корабель вплинув на економіку США

Загибель пароплава стала не лише людською трагедією, а й додатковим ударом по американській фінансовій системі. На борту перевозили золото, видобуте в Каліфорнії. Частина дорогоцінного металу призначалася банкам, які вже переживали серйозні труднощі.

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Втрата вантажу посилила фінансову нестабільність у країні. Катастрофа збіглася з економічною панікою 1857 року, коли банки зіткнулися з масовим вилученням коштів і браком золота.

Упродовж наступного місяця майже всі американські банки припинили обмін паперових грошей на золото. Утім, затоплення пароплава було не єдиною причиною кризи, а одним із чинників, які погіршили ситуацію.

Як золото знайшли через 131 рік

Протягом десятиліть місце загибелі SS Central America залишалося невідомим. Дослідники знали приблизний район катастрофи, однак визначити точне розташування уламків у величезному океані було надзвичайно складно.

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Лише у 1980-х роках команда дослідників Columbus-America Discovery Group під керівництвом Томмі Томпсона організувала масштабну пошукову експедицію. Пошуковці застосували сонари та дистанційно керовані підводні апарати, а також математичні розрахунки.

Вчені використали байєсівську теорію пошуку, яка дозволяє оцінити ймовірність перебування об'єкта в різних районах на основі наявних відомостей. За 40 днів команда обстежила приблизно 3600 квадратних кілометрів океану.

У 1988 році підводний апарат нарешті виявив уламки SS Central America. Цікаво, що корабель знайшли не там, де його розташування вважали найімовірнішим. Під час наступних експедицій дослідникам вдалося підняти значну частину золотого вантажу.

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У 1993 році суд оцінив вартість золота як металу приблизно у 21 мільйон доларів. Проте історична цінність монет і злитків виявилася значно вищою. У 2000 році основну частину знайденого скарбу продали приблизно за 50 мільйонів доларів.

Спочатку права на золото заявили страхові компанії, які ще в XIX столітті виплачували компенсації за втрачений вантаж. Згодом виникли суперечки між керівником експедиції, інвесторами та членами команди.

Інвестори, які надали на пошуки 12,5 мільйона доларів, стверджували, що не отримали належної їм частини прибутку. Томмі Томпсон у 2012 році почав переховуватися від правосуддя, а у 2015-му його заарештували. На свободу дослідник вийшов лише в березні 2026 року, провівши приблизно десятиліття за ґратами.

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Однак одна загадка залишається нерозв'язаною: місцеперебування близько 500 золотих монет досі невідоме. До того ж дослідники не виключають, що на дні океану залишаються й інші цінності. Під час експедиції 2018 року із сейфа в пасажирській частині корабля вдалося дістати додаткові золоті предмети.

Таким чином, навіть майже через 170 років після катастрофи історія SS Central America залишається незавершеною. Не виключено, що затонулий корабель ще приховує скарби, про існування яких дослідники поки навіть не здогадуються.

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