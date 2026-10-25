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Найдорожча картина у світі може виявитися фальсифікацією: що побачив ШІ на роботі да Вінчі

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
2,4 т.
Найдорожча картина у світі може виявитися фальсифікацією: що побачив ШІ на роботі да Вінчі
Картина "Спаситель світу"

Картину "Спаситель світу", яку приписують Леонардо да Вінчі, міг написати його учень Джованні Антоніо Больтраффіо. Такого висновку дійшла бразильська система штучного інтелекту Luminari, оцінивши ймовірність авторства учня у 81%.

Про результати аналізу повідомило видання BILD. Водночас фахівці закликають не сприймати оцінку алгоритму як доказ, адже невідомо, яким саме методом він визначив імовірного автора.

Найдорожча картина у світі може виявитися фальсифікацією: що побачив ШІ на роботі да Вінчі

"Спаситель світу" / Картина Леонардо да Вінчі. Джерело: Wikimedia Commons

Підприємець у сфері штучного інтелекту Вольфганг Ройтер пояснив BILD, що показник у 81% є лише непрямою ознакою. Своєю чергою, мистецтвознавець і фахівець із творчості да Вінчі Франк Цьольнер зазначив, що ґрунтовний аналіз за допомогою ШІ може бути корисним, але не здатен остаточно розв'язати всі суперечки щодо авторства.

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Історія "Спасителя світу" залишається загадковою. У 2005 році сильно пошкоджене полотно придбали на регіональному аукціоні в Нью-Йорку лише за $1175. Після реставрації його приписали Леонардо да Вінчі, хоча частина фахівців вважає, що картину створили в його майстерні або що основну роботу виконали учні художника.

У 2017 році полотно продали за $450,3 млн. Вважається, що його придбав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман. Відтоді картину не виставляли на загальний огляд.

Раніше OBOZ.UA писав, що дослідження "Мони Лізи" за допомогою сучасних технологій виявили відмінності між її первісним і нинішнім виглядом. За припущенням науковців, да Вінчі змінював полотно, прагнучи довести його до ідеалу.

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