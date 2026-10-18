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Наближається один із найяскравіших зорепадів року: коли українці зможуть побачити пік метеорного потоку Оріоніди

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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Наближається один із найяскравіших зорепадів року: коли українці зможуть побачити пік метеорного потоку Оріоніди
Метеорний потік Оріоніди вже за кілька днів. Джерело: ілюстраційне фото NASA

Спостерігати за черговими "прибульцями з космосу" – жовтневим зорепадом Оріонід, – українці можуть і цієї ночі. Проте пік метеорного потоку Оріонід на небі буде у ніч проти 22 жовтня. За умовами безхмарного неба "падаючі зірки" зможе побачити кожен бажаючий. А триватиме цей щорічний метеорний потік до 7 листопада.

На жаль, цього року пік Оріонід співпадає зі зростаючим Місяцем, що трохи ускладнить спостереження за зорепадом. Проте фахівці радять не здаватись, тим більш, що "Оріоніди славно відомі своєю неймовірною швидкістю та яскравими слідами".

Причому для спостережень не потрібні і "лише будуть заважати" допоміжні прилади – телескопи, біноклі тощо. Будь-яка людина за умовами безхмарного неба в змозі неозброєним оком побачити під час піку Оріонід від 10 до 20 "падаючих зірок" за годину.

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Про що мова

Оріоніди виникають, коли Земля проходить крізь скупчення "космічного сміття", уламків льоду та пилу, залишених кометою Галлея. Тобто насправді це не "зорепад" а "сміттепад" із залишків відомої комети. До речі, ця комета дає ще одну цікаву активність – ета-Аквариди, але про них OBOZ.UA краще розповість навесні.

Наближається один із найяскравіших зорепадів року: коли українці зможуть побачити пік метеорного потоку Оріоніди

Оріонід та комета C2006 M4 SWAN. Джерело: Wikipedia

Оріоніди вважаються найбільш яскравим зорепадом з об’єктивних причин. Це один з найшвидших серед усіх метеорних потоків, з якими щороку зустрічається Земля. Причому наша планет стикається з потоком частинок комети Галлея майже "лоб у лоб". Це і плюс і мінус: плюс у тому, що таке зіткнення дає найбільш яскраві спалахи, а мінус у надзвичайній швидкості – буквально секунди, а інколи і ще менше помітні "падаючі зірки".

За даними NASA, Оріоніди мчать небом зі швидкістю 66 кілометрів на секунду. Це лише на 5 км на секунду повільніше за швидші Леоніди. Але останні б’ють по повітрю нашої планети не "лоб у лоб", тож їх сліди бачать у небі трохи довше.

Де і як спостерігати

Наближається один із найяскравіших зорепадів року: коли українці зможуть побачити пік метеорного потоку Оріоніди

Спостереження за зорепадом. Джерело: NASA

Ще один плюс – за Оріонідами можуть спостерігати як жителі обох півкуль. Оріоніди названі на честь Оріону – сузір’я, з якого, здається, виходять метеори (цю точку називають радіантом). А це сузір’я над екватором, тож його можна бачити з обох півкуль Землі.

Українці повинні шукати Оріон у південно-західній частині неба. Хоча у пік проходження потоку Оріоніди будуть не лише десь поблизу "свого" сузір’я, а по всьому небу.

Фахівці радять для спостереження обрати будь-яке "зручне найтемніше місце", сісти або лягти там і розслабитись. Телескопи, біноклі тощо будуть тільки заважати, оскільки секрет полягає в тому, щоб охопити оком якомога більший шмат неба.

І не забудьте дати очам приблизно 30 хвилин, щоб звикнути до темряви. І все – можна спостерігати. У пік проходження Оріоніди будуть помітні у небі з опівночі до самого ранку.

Раніше OBOZ.UA докладно розповідав, що метеорні потоки виникають, коли Земля проходить крізь шлейф частинок, залишений кометою або іншим небесним тілом. Потрапляючи в атмосферу на великій швидкості, ці частинки нагріваються та згорають, створюючи яскраві спалахи, які з поверхні Землі виглядають як "падаючі зорі".

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