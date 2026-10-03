На острові Готланд знайшли римські монети, закопані 1600 років тому: дві з них – підробки з України

На шведському острові Готланд археологи виявили 45 римських срібних монет та золотий перстень, які були закопані приблизно в 450 році нашої ери. Дві монети є стародавніми підробками, ймовірно, виготовленими на території сучасної України.

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Про це повідомило видання EcoNews. Невідомо, хто і за яких обставин перевіз ці монети, а також чому вони опинилися закопаними біля будинку.

Що відомо

Монети та перстень було знайдено під час археологічних робіт поруч зі стародавньою фермерською будівлею. Знахідки виявили тоді, коли розкопки фундаменту одного будинку були майже завершені. На першій дрібній срібній монеті після очищення побачили портрет імператора Антоніна Пія. Далі було знайдено ще монети та перстень.

Дослідники вважають, що предмети були закопані приблизно в 450 році нашої ери, приблизно 1600 років тому. Зазначається, що на той час римські монети, можливо, вже були в обігу тривалий час.

"Музей датує римські монети періодом з 98 по 192 рік нашої ери, але це не встановлює, коли колекцію було закопано. Якщо запропонована дата близько 450 року нашої ери є правильною, монетам було приблизно від 260 до 350 років, коли вони потрапили в ґрунт", – йдеться в матеріалі.

Проте золотий перстень, знайдений разом з монетами, вказує на давніший період предметів – середину 5-го століття, зазначив археолог музею Готланду.

Що зображено на монетах

На знайдених монетах зображено п'ятьох імператорів: Траяна, Адріана, Антоніна Пія, Марка Аврелія та Коммода. Монети також були карбовані для чотирьох імператриць: Сабіни, Фаустини I, Фаустини II та Луцилли. Разом вони охоплюють майже століття імперської історії.

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Спеціаліст з римських монет Леннарт Лінд вважає, що монети, ймовірно, потрапили на Готланд у четвертому столітті, тобто у 300-х роках нашої ери, і продовжували використовуватися в острівній торгівлі до п'ятого століття.

Дві монети походять з території України

Археолог Пер Відерстрьом визначив дві монети як підробки, які, ймовірно, були виготовлені на території сучасної України. Це можливе походження дає інформацію щодо можливого переміщення монет, проте точний маршрут невідомий.

Як римські монети потрапили на острів Готланд

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Шведський історичний музей називає кілька можливих каналів, як римські монети могли потрапити до Скандинавії. Це, зокрема, торгівля, особисті подорожі та дипломатичні подарунки. Проте залишається відкритим питання, хто саме перевіз ці конкретні монети на північ.

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