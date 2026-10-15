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На Миколаївщині під час розкопок багатошарового поселення знайшли сакральний об'єкт епохи енеоліту. Фото

Надія ДанищукНадія Данищук
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На Миколаївщині під час розкопок багатошарового поселення знайшли сакральний об'єкт епохи енеоліту. Фото
Археологи завершили розкопки сакрального об'єкта, якому понад 5000 років. Джерело: Facebook Гард туристичний

На Миколаївщині під час археологічних досліджень багатошарового поселення Гард-1 виявили кромлех – кільцеву конструкцію з кам’яних брил, яка мала сакральне значення. Археологи планують передати давню споруду до Південноукраїнського міського історичного музею, щоб зберегти знахідку та відтворити її на території закладу.

Про це повідомили в ГО "Гард туристичний". Цьогорічне дослідження поселення проводить Миколаївська експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом археолога Сергія Теліженка, а польові роботи розпочалися 18 вересня.

Поселення досліджують понад 40 років

Гард-1 розташований у нижній частині схилу правого берега Південного Бугу – навпроти скель Пугач, Сова та Брама. Археологічні дослідження цієї території тривають уже понад 40 років.

На Миколаївщині під час розкопок багатошарового поселення знайшли сакральний об'єкт епохи енеоліту. Фото

Археологічні дослідження цієї території тривають уже понад 40 років. Джерело: Facebook Гард туристичний

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До 2023 року поселення досліджувала Миколаївська експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом Миколи Товкайла. Нині роботу продовжує нове покоління археологів.

Одним із головних завдань цьогорічної експедиції стало вивчення тих ділянок поселення, які раніше залишалися недослідженими.

На Миколаївщині під час розкопок багатошарового поселення знайшли сакральний об'єкт епохи енеоліту. Фото

Археологи проводять розкопки тих ділянок поселення, які раніше залишалися недослідженими. Джерело: Facebook Гард туристичний

Що знайшли археологи

Дослідників особливо цікавить шар, пов’язаний із Буго-дністровською культурою. Її представники були мисливцями та збирачами, які вже використовували керамічний посуд, зокрема для приготування їжі.

Під час розкопок археологи виявили кілька зубів вирезуба, кістки тварин, а також кам’яні знаряддя – скребачки та пластини з ретушшю. Серед знахідок є і кілька трапецій – наконечників стріл відповідної форми, які використовували під час полювання.

На Миколаївщині під час розкопок багатошарового поселення знайшли сакральний об'єкт епохи енеоліту. Фото

Під час розкопок археологи виявили цікаві артефакти. Джерело: Facebook Гард туристичний

У верхніх шарах ґрунту дослідникам також траплялися людські кістки. Торік на цьому місці знайшли фрагменти людських кісток, частину черепа та щелепу. Подальше дослідження показало, що ці рештки належать до раннього Трипілля – мідного віку, а не до Буго-дністровської культури, як припускали спочатку.

Кромлех виявили приблизно на метровій глибині

На шляху до шару Буго-дністровської культури археологи приблизно на метровій глибині натрапили на кромлех епохи енеоліту. Це коло, складене з великих кам’яних брил, яке мало сакральне призначення.

На Миколаївщині під час розкопок багатошарового поселення знайшли сакральний об'єкт епохи енеоліту. Фото

Кромлех виявили приблизно на метровій глибині. Джерело: Facebook Гард туристичний

За словами Сергія Теліженка, значну частину кромлеха вже досліджували у 2023 році. Тоді східну частину споруди було зруйновано під час розкопок, а саме поховання всередині вже вибрали. Цього року археологи відкрили більшу частину конструкції, яка досі залишалася під землею.

На Миколаївщині під час розкопок багатошарового поселення знайшли сакральний об'єкт епохи енеоліту. Фото

Цьогоріч археологи відкрили більшу частину конструкції, яка досі залишалася під землею. Джерело: Facebook Гард туристичний

Дослідник зазначив, що кромлех має досить цікаву конструкцію. Його відносять до перехідного періоду від епохи міді до ранньої бронзи та датують приблизно 3200 роком до нашої ери.

Давню споруду хочуть відтворити в музеї

Оскільки для продовження досліджень поселення археологам потрібно було розібрати кромлех, виникла потреба зберегти його елементи та не допустити остаточного знищення давньої конструкції.

Археологи запропонували передати камені до Південноукраїнського міського історичного музею. Для цього кожну кам’яну брилу акуратно пронумерували, а її місце розташування зафіксували на плані у відповідному масштабі.

Активісти ГО "Гард туристичний" уже знайшли спонсорів, які готові допомогти з технікою для перевезення каменів. Їх планують доправити з правого берега Південного Бугу на лівий, після чого відтворити конструкцію на території музею відповідно до археологічного плану.

Таким чином, кромлех планують не просто зберегти окремими каменями, а відновити його просторову структуру, щоб відвідувачі музею могли побачити давню споруду в максимально наближеному до первісного вигляді.

Поки триває підготовка до перевезення кромлеха, археологи передали директорці музею Зореславі Клименко іншу знахідку – цеглу з фундаменту XVIII століття, яка збереглася у верхніх шарах ґрунту.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Полтавщині археологи дослідили скіфський курган віком понад 2500 років. Під час розкопок вони виявили людські кістки, золоті намистини та фрагменти керамічного посуду.

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