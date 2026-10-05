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Метеорний потік драконіди над Україною: коли можна побачити один із найкрасивіших зорепадів осені

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
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Метеорний потік драконіди над Україною: коли можна побачити один із найкрасивіших зорепадів осені
Метеорний потік, ілюстративне зображення. Джерело: Pexels.com

У четвер, 8 жовтня, метеорний потік Драконіди досягне піку активності. В Україні найкраще дивитися на нього близько 21:00 – у цей час метеори з'являтимуться в північній частині неба.

Про це повідомляє Space.com. Побачити метеори можна буде невдовзі після настання темряви, а сам потік залишатиметься активним до 10 жовтня.

На відміну від багатьох інших метеорних потоків, Драконіди не потрібно чекати до глибокої ночі чи передсвітанкових годин. Їхній радіант розташований у північному сузір'ї Дракона, яке вже у жовтневі вечори займає зручне положення на небі.

Драконіди будуть активними недовго – з 6 до 10 жовтня. Водночас цей метеорний потік зазвичай не вирізняється високою активністю: у деякі роки "падаючих зір" можна побачити зовсім мало або не побачити їх взагалі. Однак час від часу Драконіди демонструють спалахи.

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Щоб поспостерігати за зорепадом, після настання темряви варто дивитися в бік північного горизонту. Втім шукати саме сузір'я Дракона необов'язково – метеори можуть з'являтися в будь-якій частині небосхилу.

Водночас метеори, що з'являються далі від радіанта, часто залишають у небі довші сліди. Сам радіант Драконід розташований неподалік від яскравої зорі Веги – однієї з трьох зір, що утворюють астеризм "Літній трикутник".

Цьогоріч спостерігати за потоком буде зручно, адже вечорами місячне світло не заважатиме. За оцінками Товариства популяризації астрономії, під час піку очікується близько 10 метеорів на годину, хоча фактична їхня кількість може бути меншою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що метеорні потоки виникають, коли Земля проходить крізь шлейф частинок, залишений кометою або іншим небесним тілом. Потрапляючи в атмосферу на великій швидкості, ці частинки нагріваються та згорають, створюючи яскраві спалахи, які з поверхні Землі виглядають як "падаючі зорі". Для їхнього спостереження зазвичай не потрібні спеціальні телескопи чи біноклі – навпаки, такі прилади можуть звужувати поле зору.

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