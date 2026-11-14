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Марс і Юпітер максимально зблизяться на небі: коли можна побачити це явище

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
174
Марс і Юпітер максимально зблизяться на небі: коли можна побачити це явище
Марс і Юпітер можна буде побачити поруч. Джерело: ілюстраційне фото з блогу NASA

У листопаді люди, що полюбляють роздивлятися нічне небо, серед інших явищ можуть спостерігати за зближенням Марса та Юпітера – у середині місяця орбіти цих планет для спостерігачів з Землі майже перетнуться. Зближення планет можна побачити вже сьогодні і завтра, але максимальне, коли Марс і Юпітер опиняться на відстані всього 1,2 градуса один від одного, буде в понеділок, 16 листопада.

Побачити яскраву пару планет можна буде в сузір'ї Лева. Найкращий час для спостережень – перед світанком, розповідають фахівці NASA.

Де і коли дивитись

Марс і Юпітер максимально зблизяться на небі: коли можна побачити це явище

Як це буде виглядати з Землі. Джерело: NASA

Побачити дві яскраві "зірки" поруч можна вже одразу після опівночі. Вони зійдуть над східним горизонтом, а потім поступово будуть підійматися вище. Найбільшого видимого зближення планети досягнуть під ранок 16 листопада, о четвертій годині (за київським часом).

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Більш яскравішим із цієї пари буде Юпітер. Він буде розташований зовсім трохи вище від червонуватого Марса. Також поруч буде сяяти яскрава зірка Регул.

Разом вони утворять фігуру, схожу на перевернутий знак питання, окресливши голову Лева в однойменному сузір'ї.

Марс і Юпітер максимально зблизяться на небі: коли можна побачити це явище

Зближення Марса і Юпітера у листопаді 2026. Джерело: NASA

Побачити планети та Регул можна неозброєним оком. Але Марс і Юпітер перебуватимуть достатньо близько один до одного, щоб їх можна було роздивлятись одночасно, наприклад, у бінокль з 10-кратним збільшенням і діаметром об'єктивів 50 мм.

Ба більше, власники домашніх телескопів з апертурою від чотирьох дюймів зможуть роздивитись знамениту "червону пляму" Юпітера на планеті.

Що буде далі

За Марсом та Юпітером можна буде спостерігати ще протягом тижня. За цей час, починаючи вже з ночі на 17 листопада, планети поступово віддалятимуться одна від одної.

До речі, 17-18 листопада можна також шукати на небі Леоніди. Після заходу Місяця і до світанку можна буде побачити приблизно 15 метеорів на годину (за ідеальних умов спостережень).

Таке зближення Юпітера та Марса – доволі рідке явище. Наступного разу настільки близько на небі вони опиняться лише в липні 2029-го. На той час вони вже будуть в сузір'ї Діви.

Як повідомляв OBOZ.UA, дослідники розробили генетично модифікований мікроорганізм, який здатний виживати в умовах, що відтворюють хімічний склад середовища на Марсі. Також цей мікроб може виробляти корисні матеріали для будівництва майбутніх людських середовищ існування на Червоній планеті.

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наукаУкраїнакосмоспланета ЗемляМарсЮпітерастрономіяNASA
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