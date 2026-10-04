Мамонта хочуть відродити за допомогою ШІ: яка проблема постала перед вченими

У 2021 році новостворена компанія Colossal Biosciences із Далласа (штат Техас, США) оголосила про плани використати сучасні технології редагування генів та ДНК, отриману з решток мамонта, аби відродити цю вимерлу тварину. Сурогатною матірʼю вже 2027 року мала стати слониха, однак нині графік змістився й повернення на Землю шерстистого мамонта займе більше часу, ніж очікувалося.

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Про це генеральний директор Colossal Biosciences Бен Ламм сказав в інтервʼю TIME. Компанія використовує штучний інтелект та технологію редагування генів CRISPR у всіх своїх проєктах.

У випадку з мамонтом робота з редагування генів виявилася складнішою, ніж аналогічна з гігантським вовком, якого вчені повернули до життя у 2025 році.

Спочатку компанія вважала, що для перетворення ядра слона на ядро мамонта, з якого згодом мав би розвинутися ембріон мамонта, достатньо буде редагування лише близько 60 генів. Зараз же вони вважають, що для цього знадобиться редагування понад 150 генів.

У ході досліджень було отримано інформацію про генетичний код слонів і мамонтів, зокрема виявлено гени, що визначають розмір вух і хвостів мамонта. Також Colossal Biosciences успішно виростила сім’ю з 38 шерстистих мишей, яких було створено з використанням генетичного коду мамонта, що відповідає за кудлату шерсть.

"За останній рік компанія Colossal дізналася про геноми мамонта та слона набагато більше, ніж було відомо раніше, що не тільки підвищило шанси на відродження мамонта, а й дозволило розширити знання в галузі генетики, які одного дня можуть мати позитивний вплив на людей – зокрема, потенційно підвищити стійкість до раку", – сказано в статті.

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У 2024 році у Colossal Biosciences прогнозували, що вже через чотири роки вони будуть вигодовувати дитинчат мамонта у своїх лабораторіях. Але тепер цей прогноз зсувається на кілька років.

"Ми вважаємо, що це відбудеться на початку 2030-х років. Точної дати у нас немає. Не 2036 рік, але й не 2030 рік", – сказав Ламм.

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний лютововк з "Гри престолів", увічнений на гербі дому Старків, знову ходить по Землі та навіть по-справжньому виє після того, як щез близько 13 тисяч років тому. Компанія генної інженерії Colossal Biosciences оголосила про народження трьох вовків з генами вимерлого виду. Це перший успішний випадок застосування технології так званого "де-вимирання" в межах ссавців.