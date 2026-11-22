Людство потенційно зможе подолати старіння та збільшити тривалість життя до 1200-1400 років завдяки розвитку штучного інтелекту. Такий сценарій можливий, якщо науковці навчаться підтримувати організм у стані, характерному для молодої людини, та зможуть мінімізувати ризики, пов’язані з іншими причинами смертності.

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Про це заявив шведський філософ, колишній професор Оксфордського університету Нік Бостром. Інформацію пише Business Insider.

Отже розвиток ШІ може суттєво прискорити медичні відкриття, зокрема у вивченні механізмів старіння. Технології потенційно дозволять не просто лікувати окремі захворювання, а й впливати на самі процеси, які призводять до вікових змін організму.

Бостром припускає, що за умови повного припинення старіння люди могли б жити приблизно 1200-1400 років. Водночас він вважає, що це може бути навіть консервативною оцінкою, адже майбутня медицина здатна зменшити й інші ризики для життя, включно з нещасними випадками.

"Якщо подумати про те, якою була б тривалість нашого життя, якби ми не старіли, то це щось близько 1200, можливо, 1400 років", – зазначив філософ.

Він також наголосив, що за такого сценарію смертність могла б залишатися на рівні, характерному для здорових 20-річних людей.

Бостром займається дослідженнями вдосконалення людини та новітніх технологій. У 2005 році він заснував в Оксфордському університеті Інститут майбутнього людства, який працював як міждисциплінарна дослідницька група та закрився у 2024 році.

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Водночас прогноз щодо довголіття прозвучав на тлі дискусій про безпеку штучного інтелекту. Частина дослідників закликає уповільнити його розробку, щоб встигнути створити системи контролю та гарантувати, що ШІ діятиме відповідно до людських цінностей та інтересів.

Бостром визнає, що додатковий час на дослідження безпеки може допомогти знизити екзистенційні ризики. Однак він зауважує, що затримка технологічного прогресу також має свою ціну, оскільки люди продовжують помирати від хвороб та інших причин, яким у майбутньому потенційно можна буде запобігти.

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