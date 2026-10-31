Людство зупинило новий льодовиковий період на Землі: чому це вийшло випадково

Людство могло випадково зупинити новий льодовиковий період, який почав формуватися на Землі близько двох тисяч років тому. Науковці виявили, що величезний льодовиковий щит у Північній Америці поступово відновлювався після тривалого танення.

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Однак приблизно 1960 року цей процес припинився через глобальне потепління, спричинене діяльністю людини. Як пише Ars Technica, результати дослідження, опублікованого в журналі Science, свідчать про втручання людства в один із найдавніших кліматичних циклів планети.

Як учені виявили початок нового зледеніння

Дослідження проводили на острові Баффінова Земля в Канадській Арктиці, де розташована льодовикова шапка Барнса. Вона є останнім залишком Лаврентійського льодовикового щита, який колись вкривав більшу частину Канади шаром криги завтовшки понад три кілометри.

Учені встановили, що приблизно 3600 років тому льодовиковий щит скоротився майже до мінімальних розмірів, але близько 2000 років тому знову почав розширюватися.

Докази вдалося отримати завдяки особливостям льодовика Барнса. На відміну від багатьох інших льодовиків, його основа примерзла до гірських порід, тому крига зберегла залишки давньої рослинності.

Дослідники використали два методи датування: вимірювання концентрації берилію-10 у камінні та радіовуглецевий аналіз залишків мохів, які загинули під час наступу криги.

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Близько 70% отриманих радіовуглецевих дат припадали на період поблизу 1800 року, коли завершувався Малий льодовиковий період.

Водночас дослідження сусідніх льодовикових шапок підтвердили, що їхнє розширення могло розпочатися приблизно дві тисячі років тому.

Чому Земля почала знову замерзати

Причиною поступового похолодання стало зменшення кількості сонячної енергії, яка надходить до високих широт Північної півкулі.

Приблизно 10–11 тисяч років тому літнє сонячне опромінення цих територій досягло максимуму, після чого почало знижуватися. Водночас концентрація вуглекислого газу в атмосфері поступово зростала, частково компенсуючи охолодження.

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Однак близько 2000 років тому зменшення сонячного опромінення переважило вплив парникового ефекту, створивши умови для нового накопичення криги.

Як людство зупинило зледеніння

Ситуація кардинально змінилася після промислової революції. Масове використання викопного палива призвело до стрімкого збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері.

За даними дослідження, між 1750 і 1850 роками концентрація CO₂ зросла приблизно на 12 частин на мільйон, до 1960 року – ще на 50, а до 2024 року – на додаткові 138.

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Приблизно 1960 року льодовик Барнса припинив розширюватися й почав втрачати більше криги, ніж накопичував.

Сьогодні ситуація ще серйозніша. Якщо в 1960–1970-х роках близько 35% поверхні льодовика перебувало вище місцевої снігової лінії, то на початку 2000-х цей показник зменшився до 3%. Нині льодовик фактично втратив зону стабільного накопичення снігу. За прогнозами дослідників, він може повністю зникнути протягом кількох наступних століть.

Чи врятувало глобальне потепління людство

Провідний автор дослідження Ніколас Янг наголошує, що зупинення нового зледеніння не означає, що людство уникнуло неминучої катастрофи.

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Для формування повноцінного льодовикового періоду знадобилися б десятки тисяч років. Тому природне похолодання не становило безпосередньої загрози сучасній цивілізації.

Натомість діяльність людини порушила кліматичний цикл, який повторювався протягом приблизно 2,5 мільйона років.

На думку вчених, нові результати демонструють, наскільки потужним став вплив людства на клімат Землі. Викиди парникових газів не просто підвищили глобальну температуру, а й змогли перервати природний процес розширення льодовиків, який тривав тисячоліттями.

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