Людство вже порушило сім із дев'яти ''червоних ліній'' Землі: чим це загрожує планеті

Щорічна оцінка "стану здоровʼя" Землі показала, що сім із девʼяти систем життєзабезпечення нашої планети вже порушені, і ситуація погіршується. Наразі проблем немає тільки з озоновим шаром та рівнем завантаженості атмосфери аерозолями.

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Про це пише Live Science із посиланням на звіт під назвою "Перевірка стану планети 2026", який був написаний понад 60 вченими. Вони оцінювали стан взаємопов’язаних природних систем або планетарних меж, від яких залежить стабільність та стійкість Землі.

"Наша планета пройшла щорічний огляд стану здоров’я, і прогноз є досить похмурим. Однак, незважаючи на порушення планетарних меж, вчені стверджують, що Земля все ще може мати безпечне та стале майбутнє", – сказано в статті.

Що відбувається із Землею

Станом на 2026 рік сім із дев’яти визначених планетарних меж уже подолано, зокрема, це стосується зміни клімату, закислення океанів та цілісності біосфери. Ніклас Кіцманн, головний редактор звіту, порівняв оцінку цих планетарних меж із проведенням аналізу крові Землі – і отриманням тривожних результатів.

"Якби у вас був пацієнт із такими результатами аналізу крові, ви б негайно відправили його до відділення інтенсивної терапії", – сказав Кіцманн, дослідник Наукової лабораторії планетарних меж при Потсдамському інституті досліджень зміни клімату в Німеччині.

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Серед конкретних екосистем, на які звертається увага у звіті, є тропічні ліси Амазонії, що знаходяться під загрозою досягнення "руйнівної критичної точки", та морське дно, яке зазнає шкоди від донного тралення та стикається з дедалі більшою загрозою глибоководної видобутку корисних копалин.

У звіті також багато уваги приділено екстремальним погодним явищам, що посилюються внаслідок зміни клімату, а також "вічним хімікатам", зникненню видів та іншим проблемам. Проте автори вважають, що ми все ще можна "оздоровити" нашу планету, якщо діяти швидко.

Головні історії дня

У 2025 році рівень кислотності океану став настільки високим, що група дослідників дійшла висновку, що закислення океану стало сьомою – і найновішою – планетарною межею, яку було порушено. Інші шість порушених меж – це зміни у прісній воді, зміни в земельних системах, зміна клімату, зміни біогеохімічних потоків, поява нових "сутностей" (йдеться про появу та поширення в екосистемах Землі штучних матеріалів та речовин, створених людиною – Ред.) та порушення цілісності біосфери.

За даними звіту,дві інші межі – стоншення озонового шару в стратосфері та збільшення вмісту аерозолів в атмосфері – залишаються на безпечному рівні, принаймні в глобальному масштабі.

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Одним із ключових висновків звіту є те, що всі порушення планетарних меж зараз стають дедалі очевиднішими. Кіцманн зазначив, що дослідники спостерігають зростання частоти та інтенсивності екстремальних явищ, таких як теплові хвилі, по всьому світу. Він також додав, що вони фіксують такі наслідки, як танення льодовиків, морські теплові хвилі та масштабне знебарвлення коралів.

"Земля надсилає нам рахунки за порушення цих планетарних меж", – сказав Кіцманн.

Що можна зробити

Попри те, що значна частина звіту мала песимістичний характер, надія все ще є. Кіцманн стверджує, що перехід на відновлювані джерела енергії набирає позитивного імпульсу, особливо з огляду на зниження вартості сонячної енергетики, а також завдяки зростанню суспільної обізнаності та укладенню міжнародних договорів, що захищають океани та сушу.

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"Цього ще замало, цього недостатньо, але ми не повинні вважати, що це абсолютно нерозв’язна проблема. Вона вже активно вирішується, і нам просто потрібно зараз натиснути на педаль газу та забезпечити, щоб ті рішення, які ми маємо, були впроваджені якомога швидше", – зазначив учений.

Як повідомляв OBOZ.UA, попри те, що з космосу планета Земля здається ідеально гладкою та круглою кулею, її реальний рельєф суттєво відрізняється від класичної сфери. Постійна динаміка всередині земних надр, рух тектонічних плит і кліматичні процеси змушують земну кору повільно змінювати свої обриси.

Останні спостереження науковців показують, що Земля поступово втрачає свою сплюснутість на полюсах та стає дещо круглішою. Зсуви у геометрії планети відбуваються здебільшого з неухильною точністю, викликаючи значний інтерес серед фахівців, які досліджують глобальні зміни середовища.