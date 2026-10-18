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Китай представив гігантського чотириметрового робота вагою 1,2 тонни: що він вміє. Фото, відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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Китай представив гігантського чотириметрового робота вагою 1,2 тонни: що він вміє. Фото, відео
В КНР створили людиноподібного робота. Джерело: NeodraDynamics Robotic, колаж OBOZ.UA

Китайська компанія NeodraDynamics Robotics створила і представила на міжнародній промисловій виставці CIIF 2026 свого нового людиноподібного робота. Це чотириметровий велетень з вагою 1,2 тонни під назвою Neo1. Робот поки що не вміє розмовляти і взагалі не має інтелекту, навіть мережевого штучного. Але відповідно запрограмований, він здатен своїми гідравлічними кінцівками працювати з вантажами вагою до 500 кг і "призначений для складних промислових завдань".

Принаймні, так стверджують його творці. "Науково-фантастичні механічні машини офіційно перейшли в промислову реальність", – так вони представили свого робота.

Що вміє Neo1

Китай представив гігантського чотириметрового робота вагою 1,2 тонни: що він вміє. Фото, відео

Neo1. Джерело: NeodraDynamics Robotics

Як стверджують в NeodraDynamics Robotics, їх інженери поєднали вже електричні з гідравлічними приводами – це нібито "забезпечує можливість значних зусиль з досить точним керуванням рухами". Тобто, підняти й кудись віднести якісь важки речі і точно вставити їх у відповідні пази.

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А загалом робот "вміє" поки що небагато. Вміє трохи ходити та рухати кінцівками й суглобом. У специфікації зазначено, що "Neo1 має 41 ступінь свободи". У даному випадку 41 – це число комбінацій цих рухів різними частинами тіла.

Також у специфікації зазначено, що кожен гідравлічний привід робота (їх в ньому 39) важить близько 1 кг і здатний створювати зусилля, еквівалентне кільком тоннам. "Загальна вантажність" обох рук робота становить всього 500 кг.

Китай представив гігантського чотириметрового робота вагою 1,2 тонни: що він вміє. Фото, відео

Neo1. Джерело: NeodraDynamics Robotics

Проте ці півтонни (чи, звісно, інші і менші за вагою речі) Neo1 може покласти з точністю до 0,005 мм!

Для чого це все

В NeodraDynamics Robotics вважають, що потенційно Neo1 з його можливостями можна використовувати для "складальних робіт, які потребують точних рухів під великим навантаженням".

Китай представив гігантського чотириметрового робота вагою 1,2 тонни: що він вміє. Фото, відео

Neo1. Джерело: NeodraDynamics Robotics

Так, робот може працювати зі складними промисловими компонентами, переміщувати вантажі в портах, допомагати в гірничодобувній галузі та виконувати якісь прості роботи в зонах стихійних лих.

Окремий можливий напрямок – обслуговування ядерних об'єктів. За словами компанії, радіаційно стійкі гідравлічні модулі можуть використовуватися під час роботи з ядерним паливом і технічного обслуговування обладнання.

Китай представив гігантського чотириметрового робота вагою 1,2 тонни: що він вміє. Фото, відео

Neo1. Джерело: NeodraDynamics Robotics

Єдине, чого не сказали виробники – це вартість такого робота.

Інші китайські роботи

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно Lightning, інший китайський робот-гуманоїд, встановив новий рекорд у бігу на 100 метрів, показавши результат, швидший за досягнення Усейна Болта. Андроїд від компанії Honor подолав дистанцію за 9,32 секунди під час тестових змагань перед Всесвітніми іграми роботів-гуманоїдів у Пекіні.

А китайська компанія Unitree Robotics представила нового людиноподібного робота, здатного стрибати на висоту до 2 метрів із нерухомого положення та розганятися до 12,66 метра за секунду. Розробники назвали свою машину "Суперменом" і заявляють, що за показниками вертикального стрибка та швидкості бігу вона перевершує людські рекорди.

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