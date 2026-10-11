Коли тварини вперше еволюціонували: вчені змінили думку

Новий аналіз винятково добре збережених викопних решток із Китаю та Монголії свідчить, що перші тварини могли з'явитися на Землі на сотні мільйонів років раніше, ніж вважалося досі. Довгий час одним із головних аргументів було те, що найдавніші достовірні скам'янілості тварин датуються приблизно 560 мільйонами років. Через це походження тварин часто пов'язували з едіакарським періодом.

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Однак автори нового дослідження вважають, що така інтерпретація може бути хибною. На їхню думку, генетичні дані заслуговують більшої уваги: вони вказують, що перші тварини могли виникнути ще 800-700 мільйонів років тому. Деталі інформує IflScience.

Чому скам'янілостей немає

Найдавніші відомі скам'янілості тварин віком близько 560 мільйонів років уже належать багатоклітинним і відносно складним організмам. Це означає, що їхні предки, найімовірніше, існували значно раніше.

Втім, знайти рештки цих давніших тварин ученим поки не вдалося.

Одним із ключових місць для таких досліджень є формація Доушаньто в Китаї. Там збереглася так звана біота Вен'ань віком приблизно 590 мільйонів років. У породах надзвичайно добре збереглися мікроскопічні морські організми, причому навіть у тривимірному вигляді.

Однак скам'янілостей тварин серед них немає. Раніше це вважали аргументом на користь того, що тварини з'явилися вже після формування цих відкладів – у проміжку між 590 і 560 мільйонами років тому.

Нове відкриття в Монголії ставить це припущення під сумнів.

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У монгольській біоті Хесеен також збереглася велика кількість надзвичайно деталізованих решток морських організмів, але скам'янілостей тварин там теж немає.

Ключова відмінність полягає в тому, що ця біота приблизно на 40 мільйонів років молодша за китайську. Вона сформувалася в час, коли тварини, як достеменно відомо з інших знахідок, уже існували.

Це означає, що навіть винятково сприятливі умови для збереження мікроскопічних організмів не гарантують, що в породах залишаться рештки тварин.

За словами дослідників, тому відсутність скам'янілостей тварин у китайських відкладах віком 590 мільйонів років ще не доводить, що тварин тоді не існувало.

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Тварини могли з'явитися 800 мільйонів років тому

Нова інтерпретація краще узгоджується з даними молекулярного датування. Учені порівнюють ДНК сучасних тварин і за швидкістю накопичення генетичних змін намагаються визначити, коли жив їхній спільний предок. Такі "молекулярні годинники" давно вказують на значно давніше походження тварин – приблизно 700-800 мільйонів років тому.

Автори підкреслюють, що нова робота не доводить безпосередньо існування тварин 800 мільйонів років тому. Скам'янілостей такого віку досі не знайдено.

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Проте результати послаблюють один із головних аргументів проти настільки раннього походження тварин.

Дослідники припускають, що китайські та монгольські родовища могли зберегти сліди середовищ, де ранні тварини просто не жили. Тому їхні рештки, можливо, слід шукати в породах, які сформувалися в інших умовах.

На користь раннього походження тварин можуть свідчити й хімічні сліди. Раніше в породах з Оману знаходили змінені залишки жирів, які пов'язували з губками. Якщо така інтерпретація правильна, ці тварини могли існувати вже близько 650 мільйонів років тому.

Якщо ж тваринний світ справді виник раніше ніж 635 мільйонів років тому, його початок припадає на кріогеновий період – епоху, коли Земля переживала масштабні зледеніння і, за однією з гіпотез, значна частина планети була вкрита льодом.

Результати дослідження опублікували в журналі Science Advances.

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