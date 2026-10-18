Кінець світу почнеться вже у листопаді 2026-го: науковці сказали, у якій країні є шанси вижити

Ще минулого століття вчені передбачили, що кінець світу може початися наступного місяця – у листопаді 2026-го. Науковці вважали, що він буде повʼязаний зі зростанням чисельності населення Землі – починаючи з 13 листопада 2026 року вона може досягти критичної межі.

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Про це пише UNILAD із посиланням на наукову статтю під назвою "Судний день: пʼятниця, 13 листопада 2026 року" ("Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026"). Вона була опублікована 4 листопада 1960 року в журналі Science; авторами є фізик Хайнц фон Ферстер та його колеги Патрісія М. Мора й Лоуренс В. Аміот з Університету Іллінойсу.

Вони проаналізували демографічні дані людства від часів Римської імперії до 1958 року та побудували математичну криву зростання населення. Виявилося, що населення Землі зростає не просто в геометричній прогресії, а пришвидшується швидше за експоненту (гіперболічно).

"На цей момент (13 листопада 2026 року – Ред.) чисельність людства наблизиться до нескінченності, якщо вона зростатиме так само, як зростала протягом останніх двох тисячоліть", – вважали вчені.

Як казав Ферстер журналу Time, саме в цей день N "кількість "елементів", тобто людей наближається до нескінченності, і розумне населення самознищується". "Наші праправнуки не помруть від голоду. Їх розчавлять до смерті", – додав він.

Де можна буде пережити кінець світу

Першим місцем, де будуть найвищі шанси на виживання, є Австралія. Такого висновку дійшов Флоріан Ульріх Єн, науковець з FernUniversität у Хагені (Німеччина), який разом зі своєю командою проаналізував місця, що виявилися найбільш стійкими до глобальних катаклізмів, здатних знищити понад 10% населення.

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У новому дослідженні, опублікованому 23 серпня в журналі Global Challenges, вчені проаналізували дані щодо продовольчої безпеки, біологічної зброї та вулканічної активності, щоб оцінити глобальні катастрофічні ризики. Вони також дослідили фактори, які допомагали громадам протистояти цим ризикам протягом історії.

"Після аналізу всіх даних відповідь стала очевидною: країни з ядерним потенціалом та високим рівнем бідності показали гірші результати, ніж ті, що мали ефективніше управління, місцеве виробництво продуктів харчування та знаходилися подалі від регіонів, де розміщено ядерну зброю", – сказано в статті.

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Зважаючи на це, Австралія виявиться найкращим місцем у випадку катастрофи, яка призвела б до значного скорочення населення світу, оскільки вона знаходиться далеко від тих, хто може розпочати ядерний конфлікт. Крім того, як країна, що самостійно виробляє продовольство та має розвинену енергетичну інфраструктуру, вона є очевидним вибором для спроби вижити під час апокаліпсису.

Згідно з дослідженням, наступними найкращими місцями є Аргентина, Бразилія та Нова Зеландія. Однак перші дві країни програють через те, що там спостерігається високий рівень соціальної нерівності.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше південноафриканський пастор Джошуа Млакелла заявив, що вознесіння віруючих настане 12 або 13 жовтня, назвавши ці дати нібито точним часом біблійної події. Це було вже не перше подібне пророцтво проповідника – у вересні 2025 року через його хибний прогноз "кінця світу" сотні людей продали майно та звільнилися з роботи.