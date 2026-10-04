Кінець Сонячної системи ближче, ніж здавалося: яке відкриття зробили астрономи

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 69 тис. грн ($1 550 )Україна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінитиУкраїна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінитиРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхЄ ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомЄ ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниІлюстрація - оренда житлаВільного житла майже немає: де в Україні квартири розбирають за години, навіть за шалені грошіВолодимир ПутінПутін усвідомив помилку вторгнення в Україну, але не готовий її визнати і марить перемогою, – колишній прем’єр РФ КасьяновУкраїнці в Польщі. ІлюстраціяУкраїнців у цій країні ЄС стає менше: де зафіксували найбільше скорочення біженцівВагітна Катерина Тишкевич евакуювалася з Києва через російські обстріли: її чоловік пояснив, чому не поїхали на захід УкраїниВагітна Катерина Тишкевич евакуювалася з Києва через російські обстріли: її чоловік пояснив, чому не поїхали на захід УкраїниОкупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". ФотоОкупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". Фото

Кінець Сонячної системи ближче, ніж здавалося: яке відкриття зробили астрономи

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read3 хв
icon 1,1 т.
Кінець Сонячної системи ближче, ніж здавалося: яке відкриття зробили астрономи
Планета Сатурн. Джерело: Зображення планет на Unsplash

Довгий час вважалося, що зовнішні гігантські планети Сонячної системи існуватимуть практично вічно. Нове чисельне дослідження, проведене командою вчених із Каліфорнійського технологічного інституту, повністю змінює уявлення про долю Сонячної системи

Як з'ясувалося, її розпад може відбутися у рази швидше, ніж передбачали попередні моделі. Про це пише портал AAS Nova.

Від побоювань Ньютона до "вічної" стабільності

Ще Ісаак Ньютон припускав, що гравітаційні взаємодії між Сонцем і Юпітером з часом дестабілізують орбіти планет. Однак сучасні обчислювальні дослідження тривалий час спростовували цю гіпотезу.

Класичні моделі показували: коли Сонце почне роздуватися, перетворюючись на червоного гіганта, і почне втрачати масу, великі піввісі орбіт планет розширяться приблизно удвічі. Незважаючи на це, орбіти гігантських планет мали залишатися стабільними протягом фантастичних квінтильйонів (1000000000000000000) років, що перевищує вік Всесвіту, і навіть з урахуванням ймовірних зіткнень з іншими зірками зберігалися б ще 30–100 мільярдів років.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 5,1 т.
Вчені зробили важливе відкриття щодо долі Трої: що відомо
icon 5,1 т.
Вчені зробили важливе відкриття щодо долі Трої: що відомо
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 1,0 т.
В Італії знайшли глечик із вершниками: що здивувало археологів
icon 1,0 т.
В Італії знайшли глечик із вершниками: що здивувало археологів
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 867
У NASA нібито знають дату кінця світу: що насправді означає прогноз на 2027 рік
icon 867
У NASA нібито знають дату кінця світу: що насправді означає прогноз на 2027 рік

У чому помилялися попередні моделі

Ключовий недолік минулих розрахунків полягав в одному спрощенні: втрату маси Сонцем моделювали як плавний, безперервний процес. За такого сценарію навіть асиметричні викиди згладжувалися й компенсували один одного, залишаючи систему в спокої.

Кінець Сонячної системи ближче, ніж здавалося: яке відкриття зробили астрономи

Блакитне сяйво навколо полюсів Юпітера. Джерело: NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team; обробка зображень Рікардо Уезо (UPV/EHU) та Джуді Шмідт).

Насправді зірки на стадії червоного гіганта поводяться інакше. Вони піддаються вибуховим, випадковим викидам маси. Кожен такий спалах створює потужний поштовх, що надає планетам імпульс швидкості та різко змінює динаміку їхнього руху.

Небезпечні імпульси та фатальні резонанси

Астрономи змоделювали поведінку зовнішньої частини Сонячної системи з урахуванням цих випадкових імпульсів і встановили, що доля планет безпосередньо залежить від маси кожного окремого викиду.

Зокрема, у разі великих викидів зовнішня Сонячна система гарантовано дестабілізується всього за мільярди років.

Головний і найтривожніший висновок дослідників стосується реальних характеристик нашого світила. Дані спостережень і моделі зоряних викидів вказують на те, що майбутня маса імпульсів Сонця становитиме близько 200 секстильйонів тонн.

За таких потужних поштовхів катастрофічні процеси розпочнуться ще до того, як Сонце остаточно перетвориться на білого карлика. Близько 40 % симуляцій показують руйнування або сильне розсіювання орбіт гігантів саме під час фази червоного гіганта. Приблизно 90 % систем повністю руйнуються протягом 3 мільярдів років.

Кінець Сонячної системи ближче, ніж здавалося: яке відкриття зробили астрономи

Юпітер. Джерело: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, Росія продовжує розгортати протисупутникову систему "Нудоль", яку Москва планує використовувати саме для ураження низькоорбітальних супутників. Незважаючи на західні санкції, російський оборонно-промисловий комплекс залучає імпортні матеріали та компоненти, необхідні для виробництва цієї зброї.

Схожі теми
СатурнЮпітеркосмос
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись