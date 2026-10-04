Кінець Сонячної системи ближче, ніж здавалося: яке відкриття зробили астрономи

Довгий час вважалося, що зовнішні гігантські планети Сонячної системи існуватимуть практично вічно. Нове чисельне дослідження, проведене командою вчених із Каліфорнійського технологічного інституту, повністю змінює уявлення про долю Сонячної системи

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Як з'ясувалося, її розпад може відбутися у рази швидше, ніж передбачали попередні моделі. Про це пише портал AAS Nova.

Від побоювань Ньютона до "вічної" стабільності

Ще Ісаак Ньютон припускав, що гравітаційні взаємодії між Сонцем і Юпітером з часом дестабілізують орбіти планет. Однак сучасні обчислювальні дослідження тривалий час спростовували цю гіпотезу.

Класичні моделі показували: коли Сонце почне роздуватися, перетворюючись на червоного гіганта, і почне втрачати масу, великі піввісі орбіт планет розширяться приблизно удвічі. Незважаючи на це, орбіти гігантських планет мали залишатися стабільними протягом фантастичних квінтильйонів (1000000000000000000) років, що перевищує вік Всесвіту, і навіть з урахуванням ймовірних зіткнень з іншими зірками зберігалися б ще 30–100 мільярдів років.

У чому помилялися попередні моделі

Ключовий недолік минулих розрахунків полягав в одному спрощенні: втрату маси Сонцем моделювали як плавний, безперервний процес. За такого сценарію навіть асиметричні викиди згладжувалися й компенсували один одного, залишаючи систему в спокої.

Насправді зірки на стадії червоного гіганта поводяться інакше. Вони піддаються вибуховим, випадковим викидам маси. Кожен такий спалах створює потужний поштовх, що надає планетам імпульс швидкості та різко змінює динаміку їхнього руху.

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Небезпечні імпульси та фатальні резонанси

Астрономи змоделювали поведінку зовнішньої частини Сонячної системи з урахуванням цих випадкових імпульсів і встановили, що доля планет безпосередньо залежить від маси кожного окремого викиду.

Зокрема, у разі великих викидів зовнішня Сонячна система гарантовано дестабілізується всього за мільярди років.

Головний і найтривожніший висновок дослідників стосується реальних характеристик нашого світила. Дані спостережень і моделі зоряних викидів вказують на те, що майбутня маса імпульсів Сонця становитиме близько 200 секстильйонів тонн.

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За таких потужних поштовхів катастрофічні процеси розпочнуться ще до того, як Сонце остаточно перетвориться на білого карлика. Близько 40 % симуляцій показують руйнування або сильне розсіювання орбіт гігантів саме під час фази червоного гіганта. Приблизно 90 % систем повністю руйнуються протягом 3 мільярдів років.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, Росія продовжує розгортати протисупутникову систему "Нудоль", яку Москва планує використовувати саме для ураження низькоорбітальних супутників. Незважаючи на західні санкції, російський оборонно-промисловий комплекс залучає імпортні матеріали та компоненти, необхідні для виробництва цієї зброї.