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Експедиції в далекий космос: астронавт українського походження провів перші досліди на МКС. Фото і відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
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Експедиції в далекий космос: астронавт українського походження провів перші досліди на МКС. Фото і відео
Астронавт Джошуа Кутрик. Джерело: NASA

Астронавт Канадського космічного агентства (CSA) Джошуа Кутрик, який має українське походження, 1 жовтня прибув на Міжнародну космічну станцію (МКС) у складі місії SpaceX Crew-13. Він уже почав проводити численні наукові експерименти зі свого списку завдань, кілька з яких розробили канадські вчені.

Серед них є пом’якшення наслідків мікрогравітації для людського організму, зокрема втрати кісткової та м’язової маси. Про це Кутрик розповів під час пресконференції з орбіти 13 жовтня.

Також на борту МКС вивчають вплив мікрогравітації на рівновагу, зір та психологічне здоров'я астронавтів. Серед інших експериментів, про які згадав Кутрик, – моніторинг загального стану здоров’я космонавтів під час тривалих космічних місій за допомогою носимих пристроїв і дослідження психологічних аспектів космічних польотів.

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Експедиції в далекий космос: астронавт українського походження провів перші досліди на МКС. Фото і відео

Джошуа Кутрик на МКС. Джерело: Скриншот відео

Загалом метою місії є забезпечення майбутніх польотів на Місяць і Марс, а також поліпшення якості життя на Землі.

Астронавт пояснив, що перехід від земної гравітації до космічної мікрогравітації є однією з найбільших проблем для далеких космічних подорожей, оскільки ці переходи суттєво впливають на людський організм. Тривале перебування в умовах мікрогравітації може призвести до швидкої втрати м'язової маси та зниження щільності кісткової тканини. Це ускладнює повернення людей на Землю, оскільки їм доводиться заново адаптуватися до сили тяжіння планети.

"Я зважився після першого тижня тут, і схуд приблизно на п’ять фунтів. Тепер ми сподіваємося надолужити цю втрату за допомогою харчування, фітнес-режиму тощо", – сказав Кутрик журналістам.

Експедиції в далекий космос: астронавт українського походження провів перші досліди на МКС. Фото і відео

Джошуа Кутрик. Джерело: astro_kutryk/Instagram; Canadian Space Agency

За словами канадця, для нього найбільші виклики, пов’язані з життям у космосі, полягають у тому, щоб розібратися, як робити такі елементарні речі, як їсти та спати.

Нагородою за це для Кутрика стало знайомство з новим середовищем МКС та спостереження за одним дивовижним видовищем слідом за іншим, зокрема за яскравим північним сяйвом, яке екіпаж бачив у вихідні.

Як повідомляв OBOZ.UA, 1 жовтня стартуваал чергова пілотована місія компанії SpaceX за програмою комерційних польотів NASA Crew-13, у рамках якої четверо астронавтів вирушили на Міжнародну космічну станцію. Одним із них став астронавт Канадського космічного агентства Джошуа Кутрик, який має українське походження.

Спілкуючись із медіа, Кутрик розповів, що на МКС із ним буде старий кишеньковий годинник, який його прадід привіз з України до Канади на початку 1900-х років.

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